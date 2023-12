Per a un audiovisual transinclusiu, Dones Visuals canviem els nostres estatuts

Creiem molt en les petites revolucions, però hi ha canvis que són clau per al desenvolupament d’una associació. Fa unes setmanes, Dones Visuals vam celebrar una Assemblea extraordinària per votar diversos canvis en els Estatuts amb l’objectiu de posar-los en harmonia amb la nostra mirada actual, que com la societat i el pensament, està en constant transformació. Aquests canvis afecten bàsicament dos grans àmbits: la definició de les persones que poden formar part de l’associació i les finalitats d’aquesta.

En el primer dels casos, es va aprovar que els requisits per associar-se incorporin a “totes les persones que se’ls va assignar el gènere femení al néixer o que s’identifiquin com a dona”. Aquest canvi no és banal, i significa de manera especial un camí que ja fa temps que recorrem, el de la perspectiva interseccional i en aquest cas, amb especial atenció a la inclusió de les persones trans. La decisió és fruit d’un debat conscient, on cada pas ens ha ratificat que ara, aquesta és la fórmula que ens defineix.

Un altre dels canvis importants recau en la definició dels nostres objectius, que hem ampliat i concretat amb fórmules com: “L’Associació té per objecte contribuir a la construcció d’una societat més igualitària fomentant la presència equitativa entre dones i homes, i promovent la diversitat i inclusió de mirades de persones socialment i històricament invisibilitzades i discriminades, sigui per raó de gènere, orientació sexual, raça, origen, ètnia, edat, poder adquisitiu, religió, discapacitat / diversitat funcional i/o intel·lectual en el mitjà audiovisual”. Les paraules importen: anomenar i fer visible les opressions que ens travessen i que fan que no totes puguem gaudir de les mateixes oportunitats és rellevant.

En aquesta mateixa línia, per exemple, es destaca com a finalitat de l’associació “Promoure en els mitjans audiovisuals una mirada feminista, no esbiaixada i real de la societat en tota la seva diversitat i que s’allunyi de promoure estereotips masclistes, racistes, homòfobs, capacitistes i tots aquells reforçats pel sistema patriarcal i colonial, i que contribueixi a la creació de nous referents, tant en les pràctiques artístiques i tècniques com en els continguts”.

El camí de la inclusió

Des dels nostres inicis hem treballat per aconseguir una perspectiva interseccional tant en els programes del Pla d’Acció com en les propostes presentades a les principals institucions de l’audiovisual. Dones Visuals ha posat de manifest que cal un compromís de l’administració i de tot el sector per assolir no solament un audiovisual lliure de discriminació, sinó per enriquir-lo amb narratives, temàtiques i cinematografies que també necessiten una perspectiva diferent i renovadora dels canons androcèntrics i colonials. Un dels punts treball que hem incorporat ha estat el Pla estratègic per un audiovisual igualitari i inclusiu, un pas més en el camí de la transformació de l’audiovisual català en un de més just i divers, tant en termes de representativitat com de representació.

Durant el treball fet per desenvolupar aquest pla vam ser més conscients d’algunes dades que demostren una resistència a la transformació real. La representativitat dins dels equips de persones racialitzades, trans, de diversitat d’orígens, diversitat funcional física o psíquica és pràcticament inexistent. En la majoria dels casos, hi ha menys d’un 5% de representativitat d’aquestes professionals en els equips.

Tant en les nostres accions com en la nostra tasca política tenim presents les diverses discriminacions amb què són atravessades les dones, però era essencial incloure-ho en els nostres Estatuts, fent evident que la nostra tasca es basa en defensar la igualtat d’oportunitats en l’accés a tots els oficis, amb especial atenció als càrrecs de lideratge i de difícil accés dels mitjans audiovisuals i cinematogràfics, incrementant en ells el protagonisme i la influència de les dones i identitats dissidents, promovent el seu accés a l’esfera audiovisual.