La Sea Shepherd (Pastor del Mar en català) és una ONG fundada el 1977 al Canadà per la defensa i protecció dels oceans contra explotació il·legal i la destrucció del medi ambient. Amb la seva flota de 12 vaixells, les seves accions es duen a terme a qualsevol punt a on calguin els oceans del planeta, i han gaudit del suport de nombroses estrelles cinematogràfiques com Brigitte Bardot, Martin Sheen o Pierce Brosnan, així com del suport econòmic d’entitats com la Loteria Nacional d’Holanda (més de 15 milions d’euros fins avui dia).

La diferència fonamental entre Sea Shepherd i altres organitzacions ecologistes és que la Sea Shepherd opta per “l’acció directa”, és a dir, per emprendre accions físiques d’obstaculització, i persecució d’activitats antiecològiques i il·legals als oceans, a banda de les més tradicionals activitats de denúncia. I perquè no hi hagi dubtes sobre les seves intencions, la seva bandera és una bandera pirata a on s’han substituït les espases per un trident i una gaiata de pastor, i el seu lema és "Anirem allà a on no anirà ningú més”. De fet, algunes de les accions de la Sea Shepherd semblen més pròpies d’una pel·lícula d’acció, fins al punt que el 1980, la Warner Brothers va comprar els drets per a poder-les dur al cinema. Vegem-ne només alguns exemples.

Un seria la campanya per perseguir el balener pirata Sierra, el qual, tot solet, gairebé havia destruït la població de balenes geperudes al Carib, malgrat ser una pesca prohibida. Així, el 1979 el vaixell de la Sea Shepherd troba el Sierra a Portugal, i l’envesteix dos cops, inhabilitant-lo, ço que el força a refugiar-se al port de Leixoes. Però mentre el Sierra pot ser reparat, el Sea Shepherd és confiscat sense judici, fruit de la decisió d’un jutge portuguès subornat. Per a evitar que entreguin el Sea Shepherd a la Sierra Trading Company, els tripulants del Sea Shepherd l’enfonsen al mateix port de Leixoes. L’acte final és que després que la Sierra Trading Company es gastés un milió de dòlars en reparar el Sierra, aquest és enfonsat de matinada al port de Leixoes per tres persones mai identificades. Després d’això, el Sierra ja mai més navegarà.

El 1986, els Sea Shepherd enfonsen dos dels quatre baleners islandesos al port de Reykjavík, i també en destrueixen la planta de processament de balenes. Això atura durant 16 anys tota activitat balenera a Islàndia. Dos anys més tard es presenten a Islàndia demanant ser acusats pel govern islandès per les seves accions, el qual refusa fer-ho.

El 1988 filmen la matança de dofins a un vaixell tonyinaire dels EUA. Això forma part d’un documental que força la indústria tonyinaire dels EUA a prohibir la matança de dofins.

El 1992 enfonsen el balener il·legal noruec Nybraena a les illes Lofoten, i el 1994 enfonsen el balener il·legal noruec Senet a Noruega. El mateix any, tot intentant obstaculitzar la pesca il·legal de balenes a Noruega, un vaixell de l’armada noruega dispara quatre càrregues de profunditat a la vora del Sea Shepherd, ço que li provoca seriosos desperfectes.

El 2005 localitzen a la flota pesquera il·legal japonesa a l’Antàrtida, a la qual persegueixen durant més de 3.000 milles al voltant de la costa Antàrtica. També envesteixen el vaixell d’aprovisionament de la flota japonesa, i l’obliguen a anar-se’n definitivament. En represàlia, el govern japonès fa que el Sea Shepherd sigui detingut a Sud-àfrica, però aquest s’escapa, i la seva tripulació és rebuda com herois en arribar a Austràlia. Aquesta campanya contra les activitats il·legals de la flota balenera japonesa continua durant anys, fins que, el 2018, el Japó anuncia que abandona definitivament tota activitat balenera a l’Antàrtida.

El 2006 el Sea Shepherd decomissa 45.000 aletes de tauró a l’Equador, i posa en evidència les màfies equatorianes que trafiquen en aletes de tauró.

Si aquesta defensa a ultrança dels ecosistemes marins et sembla rellevant, pots ajudar Sea Shepherd amb donacions, o amb el teu temps formant part de les seves tripulacions.