Herois ambientals

Des del 2012, l’organització Global Witness, com a reacció a l’assassinat d’una col·laboradora per part de la policia militar per ensenyar a uns periodistes una activitat de tala il·legal, publica un informe anual de tots els defensors del medi ambient assassinats pel fet de ser-ho. El 2019, el total de defensors assassinats a tot el món va ser de 212. Però com la pròpia organització assenyala, els exigents criteris de Global Witness per comptar algú com a un defensor del medi ambient assassinat, així com la dificultat de monitoritzar zones en conflicte, fa que aquest total sigui conservador. D’altra banda, aquesta xifra exclou el molt més elevat nombre de defensors que, si bé no han pagat el preu final per defensar el medi ambient, si que han sigut amenaçats, criminalitzats i atacats.

Del total d’assassinats de defensors, més de la meitat ocorren a tan sols dos països: Colòmbia (64) i Filipines (43), seguits de Brasil (24), Mèxic (18), Hondures (14) i Guatemala (12). Per industries, la pitjor va ser la mineria, responsable de 50 morts, seguida per l’agricultura industrialitzada (34) i la tala il·legal (24). Però això són només les xifres fredes: tots i cadascun dels casos detallats als informes són corprenedors. Només a tall d’exemple, al Brasil, en Paulo Paulino Guajajara vas ser mort d’un tret en una emboscada per part de cinc taladors il·legals (entre el 2000 i el 2018, com a conseqüència del conflicte amb els taladors il·legals, ja han sigut assassinats 42 membres de la tribu Guajajara). A Indonèsia, dos periodistes, Maratua Siregar i Maraden Sianipar, varen ser trobats morts apunyalats com a resposta a la seva intervenció en la disputa entre els indígenes i una plantació d’oli de palma. A Kenya, Esther Mkiwali, una activista de 57 anys de relleu per la seva feina d’evitar el desnonament d’uns indígenes de la seva terra, va ser trobada mutilada. Al Kazakhstan, el guarda natural Yerlan Nurghaliev, va morir apallissat per uns caçadors furtius quan intentava detenir-los. A Ghana, Emmanuel Essien, un observador pesquer que estava investigant les possibles activitats de pesca il·legal d’un pesquer xinés, va desaparèixer de forma sospitosa. A Costa Rica, en Sergio Rojas Ortiz va ser mort d’un tret quan tornava a casa, després de denunciar les amenaces que havia rebut per la feina de defensar membres de la tribu Bribri contra desnonaments forçats de les seves terres. I a Papua-Nova Guinea, la Cressida Kuala, fundadora d’una associació per a la protecció de dones indígenes contra el desnonament per part de companyies mineres, i contra abusos sexuals per part dels miners, has sofert repetides violacions.

Aquests defensors són gent normal i corrent, pertanyents, en una proporció molt elevada, a comunitats indígenes (un 40% dels assassinats, quan només són un 5% de la població mundial) que mira de protegir pacíficament les seves llars, els seus modes de subsistència i la salut del planeta de l’impacte d’indústries com la del petroli, la mineria i l’agricultura industrialitzada. Generalment, aquests defensors solen estar desprotegits davant les companyies transgressores, les forces de seguretat de l’estat i els assassins a sou. I la manca d’atenció que rep la seva situació, ha alimentat uns nivells epidèmics d’impunitat per als perpetradors, amb molts pocs assassinats investigats, i encara menys perseguits judicialment. O, encara pitjor, ha dut a situacions en les que els assassins resten lliures, mentre que els activistes són etiquetats com a criminals. Els agressors també estan recorrent, cada cop més, a l’ús de lleis, arrestos, intimidació i campanyes de desprestigi per tal de silenciar tota oposició.

El propòsit dels informes anuals de Global Witness és generar cobertura internacional sobre aquest estat de coses, per tal de dirigir la pressió internacional vers als governs dels països a on ocorren aquests assassinats. Alhora, Global Witness, pressiona a companyies i entitats financeres involucrades, esmentant-les als seus informes, per tal de que revisin i reforcin les seves pràctiques pel que fa a eliminar les agressions als defensors.

Tots som beneficiaris d’aquesta lluita dels defensors, però només ells hi acaben deixant la pell. Si això et resulta indignant, Global Witness t’ofereix l’oportunitat de col·laborar en la seva activitat de denuncia.