El primer Aplec de les Economies Transformadores mostra la fortalesa de l’economia social i solidària al País Valencià

La Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària (XEAS) del País Valencià ha celebrat el primer Aplec de les Economies Transformadores. Una trobada que, el passat cap de setmana, va reunir més de mig miler de persones i una setantena d'entitats al Jardí de Vivers de València amb la voluntat de demostrar que hi ha una altra manera de fer les coses i que les iniciatives de l'economia social i solidària tenen força en tot el territori del País Valencià.

"Hi ha un fort compromís en promoure economies transformadores i una creixent preocupació i voluntat per avançar per un futur més just i sostenible". Aquesta és la sensació principal de la Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària (XEAS) després de la trobada, que també afirma que “ara més que mai, és un moment clau per apostar per canvis socioeconòmics, a causa del context que vivim: la cruïlla del canvi climàtic, el tancament autoritari d'Europa davant els refugiats i les persones migrants, etc.”.

Les conclusions i objectius de futur que han sorgit de l'aplec posen com a prioritats enfortir i seguir construint xarxes de suport mutu i de col·laboració entre les diferents iniciatives, visibilitzar-les, i treballar per sensibilitzar la societat sobre la importància de transformar l'economia per assolir els sis principis de la Carta de l'Economia Solidària.

Aquest primer aplec -que vol ser el tret de sortida de molts altres- ha volgut també aconseguir visibilitat i impacte i aprofitar que València és capital de l'Economia Social aquest 2024 i fer que aquest "canvi de rumb possible" arribi a tots els racons. Ha esdevingut també una oportunitat de generar xarxes i sinergies: obrir noves oportunitats per a establir relacions, compartir coneixements i crear complicitats entre diferents col·lectius implicats en les economies transformadores, especialment en l'àmbit local, però també a una escala major.

A l’Aplec de les Economies Transformadores, es van fer debats, tallers i activitats. Foto: XEAS

Durant tota la jornada de dissabte, es van fer debats, tallers i activitats per a tothom que també deixaven un espai per a la música i les propostes lúdiques. En aquest sentit, es va debatre sobre la importància de garantir els drets laborals, especialment per a les treballadores de la llar i les cures, es va posar èmfasi en la urgència de la transició ecosocial per afrontar el canvi climàtic i protegir el medi ambient, i es van presentar projectes que promouen l'economia comunitària i local, entre d'altres.

Entre les activitats destacades, a l'espai Fòrum es va parlar sobre boicots econòmics i sobirania tèxtil. També es van fer tallers sobre eines per a llogateres i propostes per a la canalla promovent valors de solidaritat.