El primer Aplec de les Economies Transformadores del País Valencià compta amb més de setanta entitats inscrites

La Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària del País Valencià (XEAS) ha organitzat el primer Aplec de les Economies Transformadores amb l’objectiu d’aconseguir “visibilitat i impacte” de les iniciatives del sector. La trobada, que tindrà lloc el pròxim 1 de juny al Jardí de Vivers (València) ja compta amb la inscripció d’una setantena d’entitats.

Amb aquest primer Aplec, la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària, formada per una trentena d’entitats fa deu anys, vol aprofitar que València és capital de l'Economia Social aquest 2024 i fer que el “canvi de rumb possible” arribi a tots els racons. Per l’organització, és també una oportunitat de generar xarxes i sinergies: “obrir noves oportunitats per a establir relacions, compartir coneixements i crear complicitats entre diferents col·lectius implicats en les economies transformadores, especialment en l'àmbit local, però també a una escala major”.

Així doncs, l’1 de juny al Jardí de Vivers hi haurà un espai fòrum, on es parlarà dels boicots econòmics, dels drets de les treballadores de la llar i les cures i la sobirania tèxtil, entre d’altres. A més, també hi haurà l’espai tallers, on es podrà aprendre sobre eines per les persones llogateres, el tinder de l’economia social o la regeneració del sòl, així com un espai per a la canalla i actuacions musicals.

La prèvia de l’Aplec també ha comptat amb diverses xerrades de forma descentralitzada. A Castelló es va debatre sobre la transformació ecosocial, a Alacant es va presentar l’Aplec i a València es va reflexionar sobre com activar el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús a la ciutat i sobre el cooperativisme tèxtil a Argentina.

Com expliquen des de la XEAS, “ara més que mai, és un moment clau per apostar per canvis socioeconòmics, a causa del context que vivim: la cruïlla del canvi climàtic, el tancament autoritari d'Europa davant els refugiats i les persones migrants, etc.” Consideren que “és el moment de treballar per la sostenibilitat ecològica i la justícia social, valors que coincideixen amb els principis de les economies transformadores”.

L’Aplec compta amb la participació d’iniciatives de l’economia social d’arreu del País Valencià i ha comptat amb el suport de la Generalitat Valenciana en la defensa dels objectius de l’Agenda 2030.