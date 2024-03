Cap a l'Aplec de les Economies Transformadores!

Volem trobar-nos. Celebrar que som moltes. Ser agosarades. Donar-li la volta a tot. Aprendre de les nostres experiències, obrir-nos a noves possibilitats, fer un pas endavant i avançar posicions. Deixar d’anar a contracorrent, canviar el corrent!

El temps ho demanda. Ens empeny a ajuntar-nos tot el gresol d’economies que apostem per la transformació socioeconòmica del capitalisme: l'economia social i solidària, les economies comunitàries, les economies feministes, les economies cooperatives, l’agroecologia i tants altres projectes que volem dissenyar un nou sistema econòmic. Aquest és el pla d’acció de la Xarxa de l'Economia Solidària (XEAS) del País Valencià per als pròxims mesos. Posar mans i caps per a preparar el I Aplec de les Economies Transformadores del País Valencià a la ciutat de València. Una trobada que ens interpel·la a totes.

A XEAS treballem convençudes de la necessitat d’articular aliances amb altres economies crítiques i amb els moviments socials del nostre territori. En aquest sentit, fa un temps que posem els nostres recursos per organitzar tot un conjunt d’activitats al voltant de diferents àmbits estratègics per a una transició ecosocial justa: el treball digne i les cures, la sobirania alimentària i el consum conscient i l'accés a l'habitatge des del cooperativisme. Aquestes han estat temàtiques que han centrat jornades, reunions i debats des de fa ja dos anys. Un període de treball a foc lent, primant la cura pel procés i l'escolta còmplice dels agents implicats, que està donant els seus fruits.

Per al 2024, seguint les balisses d’aquest itinerari, hem marcat en l'horitzó aquesta nova fita. Una trobada per mostrar la força de tantes iniciatives transformadores de caràcter socioeconòmic que hi ha al País Valencià: l'Aplec de les Economies Transformadores, tot un conjunt d'activitats per reivindicar allò que som, allò que fem i per celebrar tot l'aconseguit. Un esdeveniment travessat per debats, taules rodones, mostres d’entitats, tallers, presentacions de llibres, activitats festives... al que convidem a participar en totes aquelles pràctiques col·lectives obstinades a superar el model imperant en què s'organitza el treball i el consum.

Així, convoquem a tot l’ecosistema valencià que batega amb l’economia social més conscient, als centres socials i les seues iniciatives autogestionàries, els grups de consum i l'agroecologia, les finances ètiques, la cultura crítica, les economies feministes, els moviments d’oposició als macroprojectes energètics, a col·lectius, associacions, i tantes altres iniciatives comunitàries que tenen en el seu quefer i en els seus objectius una altra manera de relacionar-nos amb el territori, amb la resta de persones i amb la resta d’éssers vius amb els quals compartim el planeta. A totes les que compartim la voluntat per canviar el rumb, per canviar el corrent, estigueu atentes a les nostres xarxes socials! No t’ho pots perdre!