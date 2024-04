CECU, Ecologistes en Acció i Greenpeace presenten una denúncia contra Repsol per ‘greenwashing’

Les organitzacions Ecologistes en Acció, Federació de Consumidors i Usuaris CECU i Greenpeace Espanya han presentat sengles denúncies per declaracions ambientals enganyoses contra l'empresa petroliera Repsol davant de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) i davant de la Direcció General de Consum.



Les tres organitzacions demandants han dut a terme una investigació, durant el 2022 i el 2023, focalitzada en l'impacte de l'activitat de l'empresa Repsol sobre la desforestació a Indonèsia i la seva contribució en l'augment de les emissions responsables del canvi climàtic.

A partir dels informes pericials, les organitzacions denunciants conclouen que l'empresa Repsol amaga en la comunicació pública i en la publicitat la desforestació i altres impactes ambientals i socials provocats per a la producció de l'oli de palma que s'utilitza per a la fabricació dels seus biocombustibles. A més, conclouen que Repsol és un dels principals importadors d’aquest oli, que ni és sostenible ni redueix les emissions respecte al combustible fòssil convencional.



L'acció legal posa el focus en les afirmacions que l'empresa Repsol fa sobre els seus "biocombustibles", als quals qualifica en la seva comunicació pública com a "sostenibles", "ecocombustibles", "neutres en carboni", "amb baixa empremta de carboni" o "renovables", de manera general i equívoca, sense distingir entre els diferents productes oferts i sense especificar els seus atributs o impacte ambiental, cosa que resulta enganyosa per a la ciutadania. La seva estratègia de màrqueting i publicitat indueix a la confusió de la ciutadania, ja que està plena d'informació parcial, vaguetats, ocultació d'informació rellevant o directament al·legacions ambientals enganyoses.

Els denunciants s'emparen en l'incompliment de Repsol de la Llei General de Consumidors, la Llei General de Publicitat, la Llei de Defensa de la Competència i la Llei de Competència Deslleial, així com de la legislació europea. Miguel Ángel Soto, portaveu de Greenpeace Espanya, ha declarat que “la ruta cap a la descarbonització de Repsol no existeix, és una fal·làcia, una gran operació de greenwashing”.



Les organitzacions denunciants pretenen que la infracció sigui sancionada degudament. Concretament, exigeixen la responsabilitat accessòria dels seus representants legals i persones que integren els òrgans directius que hagin intervingut en la infracció, així com que s'imposin altres sancions accessòries que legalment siguin procedents. Finalment, sol·liciten que es doni publicitat de la sanció i se n'ordeni la rectificació pública per part de l'empresa sancionada.

Jaume Enciso, coordinador del llibre ‘Alerta: Greenwashing’, ha afirmat en declaracions a jornal.cat que “avui és un dia històric, ja que tant el sector del consum com les entitats ecologistes uneixen forces per denunciar des del punt de vista administratiu”. A més, ha remarcat que “avui en dia el consumidor té una posició molt vulnerable davant de monstres amb unes agències de comunicació molt ben dotades” i ha denunciat que “a Espanya li falta un àrbitre, un jutge i les normes del joc”.