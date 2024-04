L'Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona crea més de 320 llocs de treball en set anys

En el marc del Programa d’Economia Social amb la finalitat de fomentar el cooperativisme arreu del territori català, el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya va impulsar l’any 2016 els ateneus cooperatius. Després de 7 anys, CoopCamp ha consolidat una xarxa extensa de cooperatives i entitats d’economia social al Camp de Tarragona. En aquesta línia, l’ateneu ha creat 322 llocs de treball directes i impulsat 63 noves cooperatives.



Durant el 2023, CoopCamp ha generat 8 cooperatives i ha acompanyat a una entitat:



• El Soterrani. Llibreria cooperativa (Tarragona)

• Illicium Nature. Cosmètica natural (Riudecanyes)

• Cuentropía. Promoció de la lectura i l’educació social transformadora (Tarragona)

• Eterrna. Permacultura i la bioconstrucció (L’Aleixar)

• Associació Cultural Empelt d’Arts en Viu(La Selva del Camp)

• Àkrida. Arts escèniques (Tarragona)

• Còdol. Experiències culturals i educatives (Reus)

• Roser de Foc.Residència d’artistes i artesanes (Vinyols i els Arcs)

• La Matriusca. Atenció integral a la dona i a les famílies (Reus)



A més, els projectes Roser de Foc i Cuentropía han estat reconeguts als Premis Emprènde de la Diputació de Tarragona.



Al llarg d’aquests anys, CoopCamp ha ofert un ampli catàleg d’activitats i formacions gratuïtes i aquesta primavera presenta una nova edició de l’itinerari formatiu “Tarragona Economia Social i Solidària-TESS” juntament amb Tarragona Impulsa. Es tracta d’una proposta de 13 sessions formatives presencials enfocades a la concreció d'idees de negoci de persones emprenedores i col·lectius que vulguin iniciar un projecte amb impacte social, ambiental o cultural positiu, empreses socials de recent creació- menys de 18 mesos d’antiguitat-, o bé entitats socials que vulguin iniciar una primera línia de negoci.



A més, la participació en aquesta edició és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament durant el període del 18 de març al 19 d’abril al web de Tarragona Impulsa. L'itinerari formatiu arrencarà el 13 de maig amb una sessió informativa i continuarà tots els dilluns i dijous dels mesos de maig i juny fins al 3 de juliol, en l’horari de 9.30 a 12 h.



CoopCamp

CoopCamp és un dels 14 ateneus que hi ha arreu de Catalunya. Treballa per promoure l'Economia Social i Cooperativa i la generació de treball de qualitat al camp de Tarragona. La seva metodologia és l'acompanyament personalitzat i la formació per donar les eines necessàries a les idees de negoci per donar-los vida.