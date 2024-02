La Comunalitat de Vic obre La Renova, un espai d’autoreparació de petits electrodomèstics al Taller de la Reciclària

La Renova, el nou espai d’autoreparació de petits electrodomèstics i aparells informàtics i de telefonia, obre les portes. L’espai és impulsat des de la Comunalitat de Vic en col·laboració amb la cooperativa La Fera Ferotge, que gestiona l’espai d'aprenentatge i suport veïnal de La Reciclària.

Clara Cusó, de la Comunalitat de Vic, i Laia Hernández, de La Fera Ferotge, van presentar el servei aquest dimarts, 6 de febrer. La Renova s’emmarca en l’eix de treball de Transició Ecosocial de la Comunalitat, que busca fomentar xarxes autoorganitzades que generin canvis en el model de producció, distribució i consum de productes, béns o serveis per adaptar-nos a una economia més justa amb les persones i el planeta. En aquest cas concret, allargant la vida útil dels objectes i fomentant-ne la reutilització.

Segons van explicar Cusó i Hernández, l’objectiu és que l’espai també serveixi per a “generar comunitat”, i que un cop al mes s’hi apleguessin diferents perfils de persones, interessades a reparar els seus petits electrodomèstics, mòbils o ordinadors, però també obrir debat i contrastar opinions i experiències sobre economia circular o reutilització de recursos i poder fer una transició ecosocial justa. “Hi haurà unes persones que sí que ajudaran en les reparacions, però volem donar molta importància en l’autoaprenentatge, que no vinguis aquí a reparar el teu aparell i te’n vagis sense saber què li estava passant”, va matisar Cusó.

En una línia similar, des de La Fera Ferotge es pretén que La Reciclària es converteixi en un espai comunitari i participatiu obert al barri i a la ciutat. Obert des de l’estiu passat, s’ha anat especialitzant en diferents àmbits vinculats a l’economia circular. “Per combatre la cultura d'un sol ús, i entenent el residu com una nova matèria primera”, va incidir Hernández, que va afegir que estan preparant el pla d’usos comunitari per a La Reciclària, que volen que sigui obert a la participació de la ciutadania. “Sigui com sigui, La Renova encaixa totalment amb l’enfocament que estem donant al projecte”, va concloure.