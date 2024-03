Tres entitats catalanes intercooperen per promoure espectacles de circ contemporani amb criteris ecològics

En el marc del projecte europeu, EKO-Pirineus que arrencarà l'1 d'abril, tres entitats catalanes intercooperaran per difondre espectacles de circ arreu d'Europa amb criteris ecològics. D’entre els 14 socis, hi participen El Canal, l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC), la Central del Circ i la Xarxa Transversal.

El projecte està liderat per l’entitat francesa La Grainiere, i durant tres anys tindrà com a repte investigar com es pot reduir la petjada de carboni que implica programar un espectacle de circ contemporani d'una companyia internacional. Aquests criteris ambientals coincideixen amb els criteris europeus de crear projectes culturals de forma cooperativa. "Cooperar vol dir no saber res, experimentar conjuntament i fer descobriments plegats", destaca el portaveu de La Grainiere, Jean-Marc Broqua.

A partir de l'abril, arrencarà el projecte que preveu començar amb formacions per a professionals del món del circ. Al juny preveuen obrir una convocatòria perquè les companyies presentin propostes d'espectacles que volen treballar. A partir d'aquí, es farà un acompanyament en la creació dels espectacles i l'assessorament en matèria de sostenibilitat i també sota altres criteris. Les companyies seleccionades podran fer residències en equipaments dels socis dels projectes i, posteriorment, fer una gira per mostrar el resultat de la seva creació. Aquestes gires estaran dissenyades sota criteris sostenibles.

L'EKO-Pirineus acabarà a finals del març del 2027 amb un finançament rebut d'1,7 milions d'euros. El 65% dels diners prové de fons europeus i el 35% restant de les administracions locals que participen en el projecte. A Catalunya pertocaran 306.000 euros de tot el pressupost assignat.