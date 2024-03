Més de 100 persones migrades milloren les seves oportunitats laborals de la mà d’una cooperativa social

El projecte Oreneta, que impulsa la cooperativa feminista Barabara Educació, ha acompanyat més de 100 persones migrades en el seu procés d’inserció al món laboral, a través de formacions per al desenvolupament de competències professionals i orientació laboral, assessorament jurídic i laboral, i acompanyament emocional.

Barabara Educació impulsa el projecte Oreneta per donar resposta a les necessitats de les persones migrades, independentment de la seva situació administrativa, tant si és regular com irregular. Ho fa a través de la formació i l’assessorament tant laboral com en drets d’estrangeria.

Les dones i les persones no-binàries són un públic especialment rellevant per al projecte Oreneta, a qui fan un acompanyament emocional específic per fomentar tant l’autoconeixement personal com la gestió emocional, considerades eines indispensables per al benestar personal.

Un dels serveis més destacats adreçats a les dones és EduCom Dones, un programa de formació especialitzada en competències transversals, professionals i habilitats socials per a dones en situació d’atur o precarietat laboral.

La col·laboració amb altres entitats com Arrels Advocats, CatNova o Sefor Drecera és indispensable per donar resposta a les necessitats de les persones que es troben en una situació administrativa irregular. És especialment rellevant l’assessorament en temes relacionats amb els drets d’estrangeria, com el procés de regularització de la seva situació administrativa, els drets d’estrangeria o els decrets d’expulsió. També destaca la col·laboració amb altres entitats en les formacions professionals específiques per a l’acompanyament en l’elaboració d’un itinerari laboral individualitzat i personalitzat adequat al seu perfil.

Des de la implantació del projecte, el juliol de 2023, més de 100 persones s’han beneficiat d’aquest acompanyament integral i es preveu que aquesta dada es dupliqui durant els pròxims mesos, fins al juny de 2024, moment de la seva finalització.

Barabara Educació és una cooperativa feminista de treball associat, d’iniciativa social i sense ànim de lucre, que acompanya processos i persones mitjançant l’assessorament i la formació en competències i en habilitats socials.