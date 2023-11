Un centenar de dones participen en el projecte ‘Drets i autonomia econòmica de les dones a Colòmbia’

Prop de 150 dones de Colòmbia han participat en el projecte ‘Drets i autonomia econòmica de les dones a Colòmbia’, que té l’objectiu de vetllar pels drets sexuals, reproductius, econòmics i laborals de les dones a Bello i Medellín. El projecte ha estat impulsat per SED Catalunya i la Fundació Huellas de Colòmbia i ha comptat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). L’objectiu és donar eines a les dones participants per aconseguir un canvi social dins les seves comunitats.

El projecte ha facilitat una formació en gènere i drets humans, a més de proporcionar a les participants els recursos necessaris per a poder incidir en la comunitat a través de la creació d’una xarxa de relacions de suport. Mónica Álvarez, treballadora social i tècnica del projecte, ha assegurat que l’experiència "ha estat molt dignificant, no només per a les dones que hi han participat sinó també per a qui les hem acompanyat”. Per a Zoraida Sepúlveda, emprenedora i participant del projecte "participar m'ha fet creure més en mi mateixa, saber que puc aconseguir moltes coses".

Amb aquest projecte, les dones participants han pogut prendre consciència, detectar situacions de desigualtat i reconèixer els seus drets. Alhora, han rebut una formació tècnica en emprenedoria, ajudant a que aquelles que es troben en una situació de dependència econòmica puguin revertir la situació, proporcionant més independència i autoestima.

Una de les jornades del projecte ha estat una trobada de les participants del programa amb el grup de la Federació d’Associacions Juvenils Mà Oberta-Cor Obert (FAJMACOR) on s’ha reflexionat sobre les violències masclistes i s’ha posat èmfasi en la importància de les formacions en qüestions de gènere.

Durant aquest novembre, membres de SED Catalunya i del projecte ‘Drets i autonomia econòmica de les dones de Colòmbia’ es van trobar amb la direcció de l’ACCD per valorar el projecte d’intercooperació i manifestar la voluntat de les dues entitats per la continuïtat de projectes d’intercooperació, posant al centre valors com la sostenibilitat, la igualtat de gènere i la intercooperació.