Més de 120 parades es reuneixen en la quarta Fira d’Economia Solidària, Migrant i Diversa de Barcelona

El dissabte 30 de setembre ha tingut lloc a Barcelona la quarta edició de la Fira Migrant d’Economia Solidària, Migrant i Diversa. La iniciativa és una aposta del Cercle de Migracions i Economia Antiracista de Coòpolis, pel reconeixement al potencial transformador de les diverses iniciatives socioeconòmiques impulsades per persones migrades i/o racialitzades.

A la fira s’hi podien visitar les 120 parades on diversos projectes vinculats a l’economia social i solidària liderats per persones migrades. N’hi ha hagut de diferents sectors, com l’alimentació, el tèxtil, l’educació i l’artesania.

La jornada ha comptat amb la participació de Luz Martínez del Cercle de Migracions de Coòpolis, Ester Vidal de la direcció de Serveis d'ESS i Alimentació Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona i Jess González, diputada d’En Comú Podem al Parlament de Catalunya.

Més tard ha arribat el torn de la música amb ritmes llatins, electrònics i africans amb les actuacions de la cantautora colombianaSara Aldana, La Niña Mai, DJ del barri de Sants, i la percussió de ritmes de l’Àfrica Oriental.

La percussió de ritmes de l’Àfrica Oriental va estar present a la fira | La Pera Comunicació

A la tarda ha tingut lloc l’entrega dels premis Micaela Chalmeta, que fomenten la creació de noves cooperatives compromeses amb la transformació social. S’ha guardonat els projectes Acció Perifèrica, una llibreria cooperativa que aposta pel foment de la cultura amb perspectiva feminista i LGTBQI+; Draccoo, cooperativa de disseny digital amb diversitat d’orígens i cultures; Saneseco, consultoria de sanejament sec per introduir el feminisme de forma transversal.

El jurat dels premis també ha decidit atorgar una menció especial que ha estat per Cucsperativa, un projecte de gestió mancomunada dels residus orgànics que ja va ser guardonat als Premis Economia Social 2022 de la Fundació Roca Galès.

La fira ha conclòs amb la xerrada ‘Resistència anticolonial’ i el concert de Marina y su melao, que ha portat els cants tradicionals de la bomba porto-riquenya a la ronda de Sant Antoni per tancar la quarta edició de la fira.