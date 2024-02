Tres cooperatives catalanes creen la campanya internacional "Ens volem associades" juntament amb entitats d' Amèrica Llatina

Vuit cooperatives de comunicació i disseny, de Catalunya- El Far, Dies d’Agost, La Sembra - d'Uruguai- Mediared, Subte- l’Argentina - El Maizal, cooperativa de diseño i Colòmbia- Coombo- s’uneixen amb motiu del Dia Internacional de la Dona en la campanya “Ens volem associades” per impulsar el cooperativisme com un model d’organització socioeconòmic alineat els valors del feminisme.

La forma d’organització que les cooperatives impulsen “està basada en el compromís amb les cures, el medi ambient i el desenvolupament sostenible, un tipus d'organització que està més que demostrat que funciona i combat les desigualtats de gènere” Amb aquesta campanya “defensen un model socioeconòmic feminista que les inclogui a totes, que sigui respectuós, transformador i sostenible”.

Les entitats coincideixen que és el moment de passar a l’acció per promoure el cooperativisme, i els valors de la campanya: igualtat, suport mutu i benestar social “perquè associades construïm societats més justes, lliures i plenes”.

En aquesta línia, les cooperatives han creat un seguit de materials -en català, castellà i anglès- per compartir i difondre en les manifestacions del 8 de març, arreu del món. Al web asociadas.coop s’hi pot trobar aquests materials per a descarregar: aplaudidor per imprimir i muntar, peces digitals, plantilles i textos per a les xarxes socials.

Les vuit organitzacions animen a tothom a sumar-se a la campanya col·lectiva a través del web i fer servir l’etiqueta #EnsVolemAssociades a les xarxes socials. A més, la pàgina web està oberta a col·laboracions econòmiques per donar valor a la feina de les persones que han impulsat el projecte.