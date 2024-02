La Xarxa de l’Economia Solidària del País Valencià vol “Canviar el rumb”

Diverses associacions, cooperatives, fundacions i empreses de la Xarxa de l’Economia Solidària del País Valencià (XEAS-PV) engeguen la campanya “Canviem el rumb” mitjançant un manifest “Canviem el rumb, donem-li la volta a tot”. El plantejament neix davant les creixents desigualtats socials o la crisi ecològica que pateix el País Valencià.

Segons explica el manifest, l’objectiu de la campanya és “incidir en la societat amb aquesta crida comuna a organitzar un model que s’adapta a les condicions de l’entorn natural i no al revés”. Asseguren que el model actual no funciona i ho demostren una sèrie de fets com: l’augment del consum d’ansiolítics, l’assassinat a dones, la degradació dels serveis públics bàsics, els delictes d’odi, les tragèdies humanitàries al Mediterrani o les conseqüències del canvi climàtic.

En aquest sentit, les entitats impulsores consideren fonamental dissenyar un nou sistema econòmic i polític per canviar la regla general actual basada en l’extracció massiva de recursos, el neocolonialisme i l’economia de lliure mercat.

D’una altra banda, la campanya “Canviem el rumb” descriu la societat en la qual els agradaria viure. Una societat que dona importància a les cures i la solidaritat, on les tasques productives i reproductives estan repartides de forma equitativa i on la convivència amb la diversitat és una característica clau. Així mateix, les més de 30 entitats activadores defensen que “ja és hora de garantir la igualtat de drets i d’oportunitats per a totes les persones, amb treballs dignes i emancipadors”. I a més, apel·len a la classe política “volem estructures de governança transparents i properes que motivin a la participació, l’autogestió i la democràcia real”.

La iniciativa insta a totes les entitats, organitzacions i col·lectius que simpatitzin amb el contingut de la campanya a fer un pas endavant i adherir-se a aquesta declaració d’intencions.

Xarxa de l’Economia Solidària del País Valencià

La Xarxa de l’Economia Solidària del País Valencià és una associació sense ànim de lucre que té la missió d’aglutinar una xarxa d’entitats per potenciar l’Economia Solidària com a instrument per crear una societat més justa i solidària.