SED Catalunya elabora un protocol d’abordatge de violències masclistes a través d’un procés participat amb el jovent

El Protocol d’abordatge de violències masclistes, impulsat per SED Catalunya i dirigit a FAJMACOR i CMS, associacions dedicades al lleure d’infants i joves, s’ha creat a través d’un procés participat amb les associacions juvenils mencionades amb l’objectiu d’evitar conductes masclistes i establir circuits segurs de denúncia de situacions de violència.

El Protocol s’ha elaborat en un context on la conscienciació sobre el masclisme i les seves conseqüències està estesa a la societat. Però, tot i així, la proliferació dels discursos de l’extrema dreta, molts d’ells vinculats a l’antifeminisme, han arribat a les generacions més joves. Una situació que es reflexa en dades: la violència masclista envers nenes i adolescents ha crescut un 39,7% en els últims quatre anys, segons un informe de la Fundació ANAR.

Aquesta situació posa de relleu la necessitat de crear mecanismes per erradicar les violències contra les dones i el col·lectiu LGTBIQ+ i sensibilitzar sobre les conseqüències del masclisme entre el jovent. Victòria Ballester, formadora i dinamitzadora del procés de creació del Protocol d’abordatge de violències masclistes deFAJMACOR i CMS, exposa la meta del Protocol: “l’objectiu és que existeixin eines i mesures de prevenció, d’atenció i de recuperació envers les violències masclistes als grups de lleure”.

La creació i la implementació d’aquesta guia en l’associacionisme educatiu suposa un reforç de valors com la perspectiva de gènere, el feminisme i la transformació social, criteris que comparteixen i l’apropen a altres sectors com és l’economia social i solidària.

Presentació del protocol

Per tal d’explorar com construir espais de prevenció, identificació i intervenció respecte a les violències de gènere i les vulneracions al col·lectiu LGTBIQ+, aportar dades i context a la situació i reflexionar sobre els reptes que té l’educació en el lleure a l’hora de construir espais lliures de masclisme Sed Catalunya ha organitzat una taula rodona que tindrà lloc dijous 22 de febrer a les 18.30 h a la Biblioteca Francesca Bonnemaison. L’acte de presentació comptarà amb veus expertes en igualtat i violències masclistes i educació en el lleure, així com de testimonis de jovent que ha participat en la creació del Protocol i membres de Sed Catalunya.

Concretament, hi participen: Marina Girona-Raventós, especialista en migracions internacionals, asil i refugi, interculturalitat i gènere. Ex-tècnica de projectes d’Escoltes Catalans; Laura Ruiz Sarrión: criminòloga experta en violències masclistes amb experiència professional al Servei d’Atenció a Homes (SAH); Daniel Farràs: coordinador de SED Catalunya, una organització dedicada a la justícia global centrada en els drets dels infants; i Helena Escobar: monitora vinculada a CMS que ha participat en el procés de creació del Protocol d’abordatge de violències masclistes.

La taula rodona servirà per presentar públicament el Protocol d’abordatge de les violències masclistes, que s’ha elaborat de forma participada amb l’equip de monitors dels grups escoltes. Sara Jaldo, membre d’AJMACOR Badalona i participant del procés de creació del Protocol apunta la importància d’aquesta eina: “és molt necessari en el nostre caos de dia a dia de preparar activitats i excursions parar i enfocar com a equip temes com la perspectiva de gènere. Construir aquests espais és útil”.

Pròximament, el Protocol, que vol contribuir a crear espais més igualitarisi lliures de violència per raó de gènere i orientació sexual, es podrà consultar a la web de Sed Catalunya.