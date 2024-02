El feminisme, les escoles som corresponsables

En el marc de la transformació social promoguda per les escoles cooperatives, el feminisme emergeix com un motor essencial de canvi. La responsabilitat i el compromís social de les nostres institucions va més enllà de la mera transmissió de coneixements acadèmics, abraçant la missió fonamental de promoure valors feministes, sostenibilitat, compromís amb el territori i adhesió als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Aquest compromís requereix una col·laboració activa entre l'escola i la societat, establint un vincle mutu en la construcció d'un futur més igualitari per l’alumnat del nostre país.

El feminisme, com a força transformadora, encapçala aquesta missió en la creació d'una societat que abraci la igualtat de gènere i la justícia social. Les escoles cooperatives som conscients del nostre paper modelador, per tant, assumim la responsabilitat d'inculcar la consciència de gènere i el respecte mutu entre l'alumnat. Mitjançant l'educació en igualtat, es persegueix l'objectiu noble de forjar una societat més justa on cada individu tingui accés igual a oportunitats i drets.

Integrar la perspectiva de gènere en el currículum emergeix com una obligació crucial de les escoles cooperatives. A través d'aquesta integració, no només s'aborden les desigualtats de gènere, sinó que també s'estimula una comprensió més profunda de la diversitat i les múltiples formes d'expressió i identitat de gènere. Les escoles cooperatives es converteixen en escenaris d'aprenentatge en què es fomenten models de rol igualitaris, desfent estereotips que han limitat històricament el potencial de cada individu.

És imperatiu que les escoles cooperatives abordem de manera clara i oberta qüestions crítiques com la violència de gènere i l'assetjament sexual. Aquesta visió no només protegeix l'alumnat, sinó que també contribueix a la construcció d'una cultura escolar que rebutgi rotundament aquestes pràctiques nocives. Mitjançant la creació d'espais de diàleg i suport, les escoles es converteixen en agents actius de canvi cultural i social.

És essencial destacar que el feminisme no és exclusivament una qüestió de dones; és un moviment inclusiu que beneficia tothom. La promoció de valors feministes en les escoles cooperatives contribueix no només a l'empoderament de les noies, sinó també a la construcció d'una societat més equitativa i harmoniosa per a tots els membres. Aquesta comprensió holística del feminisme reforça la idea que la igualtat de gènere és un objectiu col·lectiu, i el seu assoliment és fonamental per al benestar i la prosperitat de la comunitat educativa i, en última instància, de la societat en la seva totalitat.