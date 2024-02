La cooperativa La Sembra celebra el primer aniversari de Jornal.cat aprofundint en la comunicació amb valor

Més de 70 persones han assistit a l’acte ‘Comunicació amb valor. Construïm comunitats conscients i cohesionades’, organitzat per La Sembra , Jornal.cat i La Politja a l’ ETSAV de Sant Cugat del Vallès amb l’objectiu de celebrar el primer aniversari del diari digital de l’economia social i solidària.

L’acte ha comptat amb lesponènciesde diverses veus de professionals de la comunicació provinents del món cooperatiu com Núria Loras del Far Cooperatiu, Josep Comajoan de Dies d’Agost i el diari digital Setembre i Sílvia Llombart de La Sembra. Jordi Panyella de Pol·len Edicions i l’Institut de l’Ecoedició i Aina Serra, de Jornal.cat han sigut els encarregats de conduir l’acte a través d’un format de ràdio en viu que ha destacat per incorporar la mirada del públic a través de diverses dinàmiques i preguntes per incentivar la participació i enriquir el contingut del debat.

Aquest s’ha iniciat amb una reflexió compartida sobre la comunicació amb valor en el qual Aina Serra, sòcia de la cooperativa La Sembra i directora de Jornal.cat ha destacat que “tenint en compte l’enorme impacte ambiental de la comunicació digital i la saturació de missatges que rebem, que ja no podem assumir, és imprescindible que posem mirada en deixar de fer soroll, cal que la comunicació sigui estratègica i generi transformació, apostar per la qualitat i no per la quantitat”. En la mateixa línia, Sílvia Llombart, sòcia de la cooperativa La Sembra, ha afegit que “la comunicació ha d’incorporar mirades diverses, i per això és important que treballem en processos participats i anar més enllà de la mirada únicament d’expertesa en comunicació per multiplicar en la riquesa de la cocreació”.

Per la seva banda, Núria Loras ha remarcat la rellevància de treballar amb una mirada transformadora, “construïm comunicació en valor que mira més enllà dels objectius comunicatius, ho fem amb una finalitat transformadora que convidi a la reflexió, que acabi provocant un canvi, trencant creences preestablertes.”

Pel que fa a l’impacte que genera la comunicació, Jordi Panyella, soci de la cooperativa Pol·len edicions que edita llibres amb el segell ecoeditat, ha posat damunt la taula com la digitalització té un impacte medioambiental major a l’edició en paper de llibres i revistes, “no poden estar rebent tants missatges, calen límits, ja que l’impacte és medioambiental però també en la socioesfera. Calen més eines i menys missatges”, ha sentenciat.

Durant l’acte de comunicació en valor s’ha destacat que “és imprescindible que posem mirada en deixar de fer soroll”. Font: Jornal.cat

Els assistents a l’acte també han pogut aportar la seva visió, Estefania Bedmar, directora de Comunicació d’ ECAS, ha mencionat la importància d’establir una comunicació conjunta a l’hora d’abordar problemàtiques socials “cal treballar plegades per tenir un posicionament en comú, fer front comú, aliar-nos per combatre el discurs hegemònic.”

La jornada ha servit per inaugurar un projecte de reflexió a llarg termini entorn de la comunicació amb valor que es preveu que pugui acabar amb l’edició d’un llibre de la mà amb les persones i entitats mencionades anteriorment i aprofundint en temes com la creació de nous imaginaris comunicatius, l’impacte ambiental de la tasca comunicativa, com quantificar o avaluar la comunicació amb valor i altres temàtiques relacionades amb la comunicació.

Josep Comajoan ha aportat el seu punt de vista periodístic, centrant la seva reflexió en la valentia “la comunicació si no aporta valor no és comunicació, ens han fet creure que som els alternatius, però ho són ells, així que la comunicació que fem és la valenta, la que afronta la realitat des de l'honestedat i el compromís. És el que fem les cooperatives, una manera diferent de comunicar.”

Per tal de celebrar el primer aniversari de Jornal.cat i les fites aconseguides, com publicar més de 400 continguts amb formats diversos que han llegit més de 24.000 persones, s’ha comptat amb la presència de Pere Fuertes, director de l’ETSAV; Guillem Llorens, president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya; Bernat Picornell, tinent d’Alcalde de Drets, Dinamització de la ciutat, Comerç i Seguretat de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès; RoserHernández, subdirectora General d’Economia Social i Solidària i Cooperatives de la Generalitat de Catalunya.

Concretament, Llorens ha incorporat en el seu discurs la seva visió sobre la comunicació i el periodisme “espais cooperatius com aquest on s'estan refermant els valors són vitals en aquesta societat de la desinformació.” Per la seva banda, Hernàndez, ha remarcat la rellevància de mitjans de comunicació com Jornal.cat “Volem donar suport a projectes com Jornal que fa visible i fomenta de l’ESS. Cal aquesta visió crítica, necessitem que algú ens posi el mirall de com i per què fem les coses.”

Finalment, l’acte ha acabat amb l’agraïment d’Aina Serra, directora de Jornal.cat als assistents a la jornada i a totes les persones que han fet possible el primer any de vida de Jornal.cat. A continuació, s’ha fet bufada d’espelmes, un brindis i un pica-pica de productes de proximitat a càrrec de La Transformadora de Collserola, la Comunalitat de Sant Cugat.