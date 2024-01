Jornal.cat celebra el primer aniversari

Aquest 1 de febrer, la cooperativa de comunicació social La Sembra, Jornal.cat i La Politja, el pol cooperatiu de Sant Cugat del Vallès organitzen l’acte ‘Comunicació amb valor. Creem comunitats conscients i cohesionades’, una jornada de ràdio en viu per reflexionar sobre com la comunicació pot esdevenir una eina per millorar les realitats de les persones que ens envolten, a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès de la UPC (ETSAV).

En el marc del primer aniversari del diari digital de l’economia social i solidària, l’acte comptarà amb diverses ponències que aportaran mirades i experteses a la jornada des de diferents punts de vista. Es tracta de Núria Loras del El Far Cooperatiu; Josep Comajoan de Dies d’Agost i Setembre; Jordi Panyella de Pol·len Edicions i l’Institut de l’Ecoedició; Aina Serra de Jornal.cat i Sílvia Llombart de La Sembra.

A partir d’un format de ràdio en viu, es debatrà, sobre l’ús de l’humor, la representació de les diversitats, la petjada ecològica de la comunicació, el fenomen de la infoxificació, el periodisme com a qüestionador del sistema, la divulgació de nous imaginaris i marcs mentals i els indicadors de la comunicació amb valor.

L’acte també comptarà amb la presència de la subdirectora general d’economia social i solidària i cooperatives de la Generalitat de Catalunya, Roser Hernández; el president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Guillem Llorenç; i el director de l’ETSAV, Pere Fuertes, que faran uns parlaments. L’esdeveniment acabarà amb un brindis amb pastís i un pica-pica amb productes locals De Collserola.

Jornal.cat compleix un any de vida

En aquesta jornada sobre comunicació amb valor s’aprofita per celebrar el primer any de vida de Jornal.cat, el diari digital de l’economia social i solidària, que a través de les notícies, entrevistes i reportatges fa més de 365 dies que retrata l’economia social i solidària amb el propòsit de promoure el pensament crític i reforçar la diversitat per avançar cap a una economia més responsable, més crítica, més compromesa amb la vida de les persones i l’entorn.

Primera passa d’un camí de llarg recorregut

Aques acte marcarà el punt d’inici d’un projecte centrat en la reflexió pausada sobre la comunicació amb valor. L’objectiu d’aquest és construir un marc teòric i metodològic que estableixi la rellevància de comunicar amb objectius de transformació social des de l'expertesa, la qualitat i professionalitat, així com des de la coneixença, els vincles i l’escolta als territoris i col·lectius i el compromís amb les lluites socials que interpel·len a la societat.

Per assistir a l’acte cal inscripció: aquí