Igualada tindrà el primer habitatge cooperatiu després de la rehabilitació d’un edifici modernista d’inicis del segle XX

La cooperativa La Torreta ha guanyat el concurs públic, convocat per l’Ajuntament d’Igualada, per rehabilitar l’antic edifici industrial De Punt, situat a l'avinguda de Balmes. El projecte consta de 12 habitatges cooperatius a la primera i segona planta de l'immoble, i a la planta baixa i al soterrani espais comunitaris, com ara un menjador i una àrea de serveis. L'objectiu és que les obres comencin aquest setembre i durin fins el 2026.

L’acord signat és en règim de cessió d'ús de l'habitatge per un període de 75 anys. L’edifici va ser construït al 1950 i forma part del catàleg arquitectònic de la Generalitat, .

El projecte publico-cooperatiu aposta per un model d'habitatge cooperatiu en cessió d’ús per oferir una alternativa al model tradicional, és a dir, compra o lloguer. Per això, es basa en l'organització cooperativa i sense ànim de lucre per proveir d’habitatge digne a un preu assequible per a les persones sòcies. Es tracta d'un model que vol incidir en la transformació social amb l'impuls de l'economia solidària i sostenible que posa al centre el benestar i cura de les persones i el medi ambient.

La iniciativa rep una subvenció de 600.000 euros procedents dels fons Next Generation. A més, per fer-ho possible es compta amb el suport tècnic de La Dinamo, així com de les cooperatives Taller 11, Quatre Cantonades i La Ciutat Invisible, que ajudaran a la materialització del projecte des de diferents àmbits.

La Torreta

La Torreta és una cooperativa d'habitatge que neix amb la finalitat de construir alternatives habitacionals a Igualada. És un projecte d'autoorganització, autònom i autogestionat per les sòcies de la cooperativa, que vol contribuir a desmercantilitzar el mercat de l'habitatge.