Recuperar el valor de la llana, de residu a producte artesà

Les marques Ecomatalasser i Ovella Lab han trobat la manera de convertir la llana, considerada actualment un residu, en matèria primera per fer productes artesanals amb bona sortida al mercat.



Ecomatalasser, situada al Berguedà, està especialitzada a fer matalassos i productes de descans per Catalunya i la resta de l’Estat. En aquest context en què el petroli s’esgota i la consciència pel medi ambient creix, Carles Casas que està al capdavant de l’empresa té clar que els matalassos de llana són el futur i explica, “són matalassos fets amb tècniques tradicionals del segle XIV, però adaptats al segle XXI". I la prova és que el negoci està anant bé i la previsió és continuar creixent.



L’empresa Ovella Lab (Ripollès) es dedica a l’elaboració de productes tèxtils, com jerseis i gorros. El seu fundador, Roger Vila explica perquè han escollit la llana: "N'hi ha molta, estem rodejats de pastors i és un material noble, amb moltes possibilitats i de futur".



La meitat dels articles estan elaborats amb llana ripollesa, i la resta procedeix d’altres punts del territori. Aquesta última la compren amb format fil, la tenyeixen manualment per fer-ne bufandes i altres articles. El més personalitzat són els jerseis, fets a mida per a cada comprador. "Si la cuides bé, pot durar molts anys", conclou Vila.

Els dos negocis compten amb el mateix inconvenient: portar a rentar la llana fora del territori perquè a Catalunya encara no hi ha cap rentador públic. Tot i que, durant aquest 2024, s’espera l’arribada del la primera planta per tractar llana del país a Tagamanent (Vallès Oriental).