El 85% dels municipis de l’Anoia podria perdre una part dels comerços en els propers anys

Més de la meitat dels municipis de l'Anoia són micropobles (menys d'un miler d'habitants) i gairebé un 85% estan per sota els 5.500 habitants. Ara, un estudi elaborat per la cooperativa Raiels conclou que, dins d’aquest percentatge, tres de cada deu comerços hauran de tancar en els pròxims deu anys si no troben relleu generacional.

Concretament, l’estudi ha analitzat els 28 municipis de l’Anoia amb menys de 5.500 habitants. D'aquests, onze no tenen cap comerç; deu tenen menys de cinc comerços; cinc en tenen entre sis i deu; i dos en tenen més de deu. A més, les persones que regenten l'establiment no baixa dels 35 anys. I això, sumat al fet que el 20% dels establiments tenen previst tancar per jubilació als pròxims cinc anys, deixa un futur incert pel comerç de la comarca.

L’estudi ha estat promogut pel Consell Comarcal de l’Anoia. El president de l'entitat, Jordi Parcerisas, ha afirmat que l’estudi demostra que la comarca està tocada en l’àmbit comercial, "en sintonia amb el que està passant a la Catalunya interior". Parcerisas també ha lamentat que als comerços els costa molt mantenir-se i que també costa obrir-ne de nous. En aquest sentit, l’estudi recull que l’Anoia ha perdut un centenar de comerços des de 2017.

Castellolí treballa per tenir una botiga de queviures

Castellolí, un municipi amb poc més de 600 habitants, compta amb diversos bars i restaurants al seu terme municipal però, en canvi, no disposa de cap comerç. L’alcalde, Joan Serra, ha destacat com d’important seria tenir una botiga, ja que "permet que molta gent pugui comprar productes de proximitat i, al mateix temps, es pugui ajudar als petits productors de la zona". Per aquest motiu, des de l’Ajuntament s’han compromès a obrir un establiment de queviures, ja sigui gestionada per una petita empresa, algun particular o pel propi Ajuntament.

Copons, un poble amb més de 300 habitants i cap comerç

Copons és un dels 11 municipis de l'Anoia que no compten amb cap comerç al seu terme municipal. Actualment, l’Ajuntament està treballant per reobrir un forn de pa i una perruqueria, però les traves econòmiques i burocràtiques ho fan difícil, segons l’alcalde, Àlex Prehn. En aquest sentit, Prehn ha lamentat que no hi hagi línies d’ajut específiques per a l’obertura de comerços als pobles petits. Concretament, ha afirmat que “seria interessant aconseguir pagar menys impostos, menys traves burocràtiques i menys despesa perquè un micropoble de 364 habitants com és Copons pugui trobar gent interessada a establir-s'hi i engegar un negoci".