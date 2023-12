Vilafranca obre el primer supermercat vinculat a l’economia social i solidària del Penedès

Aquest desembre ha obert el primer supermercat ecosocial a Vilafranca del Penedès. SIS Caprabo (Supermercats inclusius i solidaris) és fruit de la col·laboració entre els supermercats Caprabo i cinc entitats vinculades a l’economia social i solidària: liderat pel grup cooperatiu Entrem, Grup Alba, Moltacte, Tàndem Social i l’estudi de disseny Bildi Grafiks.

La nova marca ofereix productes de qualitat i proximitat com ho destaca Lourdes Valles, responsable de comunicació d'Entrem, en declaracions a explica a Jornal.cat, "la idea és crear petites relacions i connexions amb entitats amigues per anar incorporant més productes de l'ESS".

A més, SIS Caprabo es compromet a oferir oportunitats laborals a persones en risc d’exclusió social i promoure l’enxarxament i la participació comunitària. Per aquest motiu, al costat del supermercat hi ha l’Espai SIS, obra del dissenyador Martí Guixé (Premi Nacional del Disseny 2007), un espai que funciona com a bar i cafeteria ecosocial amb l’objectiu d’organitzar esdeveniments, xerrades, tallers, exposicions, presentacions de llibres i activitats que vetllin per la integració i la consciència social.

SIS Caprabo és una iniciativa referent que explora una altra manera de consumir, més ètica, neta i solidària, i tal com destaca Vallès en declaracions a Jornal.cat: "Volem replicar aquest model de negoci a tot el país".