Dues de cada tres cooperatives federades augmenten la seva plantilla l’any 2022

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ha publicat recentment els resultats del Baròmetre Cooperatiu, una radiografia anual de les cooperatives federades. S’hi ha dut a terme dues versions: una de tota Catalunya i una de Barcelona. L’informe sempre es basa en dades de l’any anterior, realitzada a través d’una enquesta enviada a les cooperatives federades.

En el cas del baròmetre global de Catalunya, la Federació destaca quatre resultats principals. En primer lloc, el nombre de cooperatives que han augmentat la seva plantilla és del 66,7%. Aquesta dada ha augmentat significativament en els darrers anys, ja que el 2020 l’increment havia estat del 34,7%, i el 2021, del 49,5%.

L’informe també destaca que quatre de cada cinc cooperatives federades ha augmentat la seva facturació, pràcticament igual que el 2021. També el percentatge de sòcies treballadores s’ha mantingut estable, ja que ha augmentat un punt respecte a períodes anteriors.

Un altre dels punts que destaca l’informe és la presència de dones ocupant càrrecs als consells rectors. La Federació n’ha mostrat l’evolució, on es pot veure com ha augmentat nou punts entre 2018 i 2022, arribant a un màxim de 52,2% en aquest darrer exercici. El gènere ha estat molt present al Baròmetre, ja que també s’han recollit dades com el percentatge de dones treballadores i d’aquelles que ocupen càrrecs intermedis.

L’informe deixa diverses conclusions. Per una banda, la mostra revela una gran diversitat en la mida de les cooperatives, ja que el 50% són de deu persones o menys, però també n’hi ha un 10% amb més de 50 treballadores.

Pel que fa al gènere, ressalten que el 60% de les persones treballadores són dones, una dada que varia molt entre les cooperatives d’iniciativa social (71%) i les que no ho són (51%). A més, l’informe mostra que un 45,8% de les agrupacions té un pla d’igualtat i un 80,6% un protocol d’assetjament sexual.

Finalment, destaquen que el 59,3% de les cooperatives manté una visió optimista de cara al 2023. A més, la necessitat d’accedir a finançament es manté lleugerament per sota de l’exercici anterior i, en conjunt, el deute també ha disminuït.

Cal matisar que per l’informe global de Catalunya s’han obtingut 81 respostes vàlides. Això, tenint en compte que hi ha un total de 684 cooperatives associades a la Federació, provoca que els percentatges de l’informe tinguin un error mostral del +-10,5%, amb un nivell de confiança del 95%.