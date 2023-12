Barcelona acull la 9a edició de la Fira de Consum Responsable

Fins el 29 de desembre té lloc a la plaça de Catalunya de Barcelona la novena Fira de Consum Responsable i d’economia social i solidària, impulsada pel departament d’ESS de l’Ajuntament de Barcelona. Més d’una trentena de parades amb un ampli ventall de productes que busquen fomentar un model de consum més sostenible i donar a conèixer iniciatives de l’economia social i solidària, mostrant la pluralitat del sector.

Aquesta any, la Fira està organitzada en quatre espais diferents: el mercat del tèxtil responsable, l’àgora del consum responsable, l’àrea per la compra local i social d’un bon regal i el mercat de l’alimentació sostenible. A més, també s’hi podrà trobar tota mena d’iniciatives de l’ESS, com Diomcoop, Kult i Pol·len Edicions, entre d’altres.

Una de les novetats de 2023 és el joc del consum responsable. Es tracta d’una activitat on, mitjançant una ruleta, s’animarà els assistents a resoldre preguntes i reptes relacionats amb la temàtica de la Fira. Els reptes poden anar des de descobrir una entitat fins a fer-se una fotografia a un espai concret, passant per aportar una lletra al mural col·lectiu. A més, per incentivar la participació es donarà un obsequi a les persones que hi participin.

Aquesta iniciativa vol donar a conèixer projectes i eines relacionades amb el consum responsable, una pràctica fonamental per construir una societat més sostenible. En aquest cas, la iniciativa se centra en el Nadal, una època on precisament se sol fomentar el consumisme extrem. Per això, des de l’Ajuntament han apostat pel lema ‘Ara ve Nadal, ara ve l’economia social i el consum local’.

La Fira de Consum Responsable i d’economia social i solidària se celebra des de fa 9 anys al centre de la ciutat de Barcelona. Al llarg d’aquests anys ha comptat amb unes 400 organitzacions, més de 300.000 visites i més de 40.000 productes venuts.