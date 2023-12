Teatre per fomentar la inclusió de les persones LGTBIQ+ al Baix Ebre

La cooperativa Avantebre ha posat en marxa ‘Art Iris en acció’, un projecte per fomentar la inclusió i l’autoconfiança de les persones LGTBIQ+, mitjançant el teatre. La iniciativa treballa l’acceptació i el respecte a la diversitat d’orientació sexual i de gènere per ajudar a construir la identitat personal. A mesura que es treballen aquestes actituds, s’anirà creant un projecte artístic que s’estrenarà el 28 de juny a Tortosa (Baix Ebre).

Mari Pau Cid, presidenta de la cooperativa, ha afirmat que el projecte té l’objectiu d’oferir espais inclusius de participació per al col·lectiu LGTBIQ+. També ha remarcat, però, que no són classes exclusivament per a les persones del col·lectiu, ja que hi serà benvingut tothom, independentment de la seva diversitat sexual i de gènere. Això permetrà “fer intercanvi d'inquietuds i impressions, per créixer, i compartir experiències, i sumar”, com ha comentat Cid.

A la presentació del projecte també hi ha estat present Mar Lleixà, directora dels serveis territorials del Departament d'Igualtat i Feminismes. Lleixà ha donat les gràcies a totes les persones que s’han sumat a la iniciativa i ha afirmat que accions com aquesta “ajuden a avançar cap a la igualtat efectiva i fer passos per ser tan inclusius com sigui possible".

Pel que fa a les classes, seran impartides per Jordi Galo, actor i membre de la companyia Improscritos; i Gemma Orts, professora de cant. El projecte també comptarà amb classes puntuals de talents com el ballarí i coreògraf Roberto Olivan, l'actor i pianista David Anguera, Montse Marro, mestra d'interpretació i maquilladora professional; o Montserrat Bella Roma, experta en programació neurolingüística (PNL).

‘Art Iris en acció’ s’iniciarà el gener de 2024 i es mostrarà al públic en una obra de teatre final, que s’estrenarà a Tortosa el dia 28 de juny, Dia Internacional pels drets del col·lectiu LGTBIQ+.

Avantebre és una cooperativa sense ànim de lucre i d’iniciativa social i feminista que treballa per dinamitzar i millorar el territori mitjançant una perspectiva de gènere i feminista, amb l’objectiu de garantir una societat acollidora de la diversitat i lliure de violències. ‘Art Iris en acció forma part del programa ‘Teixint esperances’, on la cooperativa atén dones que han patit violència de gènere o estan en risc d'exclusió social.