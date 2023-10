En marxa la primera edició del CO-, el Festival Internacional de Cinema Cooperatiu

La cooperativa cultural Zumzeig de Barcelona organitza la primera edició de CO-, el Festival Internacional de Cinema Cooperatiu, una proposta que recull més de 20 pel·lícules de creació cooperativa, col·lectiva i col·laborativa produïdes arreu del món, algunes de les quals són d’estrena absoluta a Catalunya i Espanya. El festival, que durarà fins al diumenge 29 de novembre, ofereix projeccions, trobades i una secció competitiva internacional.

El Festival Internacional de Cinema Cooperatiu CO- arrenca amb dos projeccions durant la primera jornada: For Life Against the War (an excerpt), un al·legat antibèl·lic emmarcat en la guerra del Vietnam proposat per The Film-Makers’ cooperative; i Cirerers, imatges d’una construcció sobre l’habitatge cooperatiu al barri de Roquetes de Barcelona.

La iniciativa, impulsada per la cooperativa cultural Zumzeig, ofereix un espai per a creacions de producció i metodologia declaradament col·lectiva i participativa, amb un discurs i una estètica alternativa i arriscada. Les pel·lícules s'aproximen al cinema documental, experimental i a l’assaig cinematogràfic, i estan produïdes a Espanya, França, el Brasil, Mèxic, Colòmbia, Itàlia, Àustria i Austràlia. Algunes d’elles s’estrenaran en primícia a Catalunya o Espanya.

En la convocatòria oberta s’ha rebut una seixantena de propostes molt diverses pel que fa al format i la temàtica, com ara el territori, representat en visions més oníriques o des d'una clara crítica social; o l'anàlisi dels cossos tant físics com virtuals sota un posicionament polític. A més, el festival proposa un focus en el cinema col·lectiu britànic, que destaca per la seva experiència i trajectòria en aquestes maneres de fer.

Des de CO- s’ha dut a terme una investigació prèvia per establir les bases del festival i desgranar què és la producció cinematogràfica cooperativa i els seus principis: “un cinema col·lectiu, amb metodologies col·laboratives, horitzontals i participatives”, apunta Carla Blanco, sòcia de Zumzeig i una de les impulsores del festival.

Amb aquesta premissa, durant 4 dies CO- es convertirà en un punt de trobada i reflexió de la producció cinematogràfica alternativa i associativa que fuig de la individualitat d’autoria, “amb l’objectiu de mapejar l’escena cooperativa del cinema sense caure en estereotips”, destaca Blanco.

“Amb CO- seguim la filosofia del projecte Zumzeig, un mode de producció d’economia social i solidària i horitzontal. Volíem extrapol·lar aquesta filosofia a la creació i aproximar-nos-hi”, destaca Ana Ushlenghi, sòcia de Zumzeig i impulsora del festival.

Més enllà de l’oferta cinematogràfica, el programa proposa activitats de caràcter lúdic, reflexiu i pedagògic, que busquen pensar de manera conjunta els conceptes i les pràctiques que travessen el cinema col·laboratiu i cooperatiu.

Entre els participants seleccionats d’enguany s’hi troben col·lectius com Colectivo Los Ingrávidos,Total Refusal, Unidad de Montaje Dialéctico o La Rara Troupe. A més, també compta amb creadors reconeguts en l'àmbit local per la seva vinculació amb el teixit dels barris com és el cas de Laboratori Reversible i Cirerers Habitatge Cooperatiu, o en espais d’experimentació i recerca de les arts visuals internacionals com L’Ambulante (Itàlia), Collectif Rebenty (França), Artist Film Workshop (Austràlia) o Cinemateria (Colòmbia). BRUNA, cooperativa audiovisual catalana que treballa en el marc de l'economia social i solidària, i el Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mostardas, unió de treballadors brasilers, han col·laborat en dues produccions. Enguany el festival també inclou iniciatives que treballen la participació i col·laboració des de l'àmbit pedagògic, com ara l’entitat local Cinema en Curs o la internacional Les Inattendus.

El dissabte 11 de novembre se celebrarà la festa de cloenda del festival al Casinet d’Hostafrancs amb una programació cultural gratuïta, i també s’anunciaran el llargmetratge i el curtmetratge guanyadors del certamen.

Cooperativa cultural Zumzeig

Zumzeig és una cooperativa cultural de proximitat i sense ànim de lucre, formada per una base social de més de tres-centes persones. Nascuda l’any 2013 i situada al barri de Sants, la sala de cinema és un punt de trobada, de reflexió i d’oci que ofereix projeccions de cinema independent en versió original i diverses iniciatives artístiques, socials i solidàries.