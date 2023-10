El Prat del Llobregat impulsa una promoció de lloguer cooperatiu pionera a Catalunya

La històrica Cooperativa Obrera de Viviendas en col·laboració amb l’Ajuntament del Prat i subvenció de fons Next Generation, construeix una nova promoció de 101 habitatges de lloguer cooperatiu. Es tracta d’un model que, a diferència de la cessió d’ús, no suposa el pagament de l’aportació inicial i permet major renovació dels habitants, donant l’oportunitat de tenir un habitatge assequible a més persones.

“És un exemple de com resoldre problemes estructurals i de territori amb forts vincles locals i cooperant amb entitats afins”, destaca Álvaro Puertas, director de la Cooperativa Obrera de Vivienda (COV). El projecte, que es preveu que estigui acabat el 2026, surt de la col·laboració entre la Cooperativa Obrera de Vivienda amb l’Ajuntament del Prat en el marc d’una aposta del consistori per la col·laboració amb entitats per dotar la ciutat d’habitatge assequible. Es basarà en contractes de lloguer de 10 anys com a mínim i indefinits per a persones grans.

Es tracta de la primera iniciativa d’aquestes característiques, per bé que es desenvolupa en paral·lel amb dos projectes a Barcelona de les cooperatives Fem Ciutat i Llar Jove. “El dret a superfície es va signar després que el de la COV, per això podem dir que en aquest model som pioners a Catalunya”, apunta Puertas.

El model és diferent al de cessió d’ús —que no té límit pel que fa al temps que s’hi pot viure—, el més habitual en promocions a Catalunya, ja tot i que els habitants seran socis de la cooperativa per estatuts, facilita la rotació d’habitants. El director de la cooperativa ho exemplifica: “una família jove hi podrà estar 10 anys, estalviar durant aquest temps, i després hi podrà entrar algú altre”.

En una ciutat on el lloguer mitjà del 2023 se situa al voltant dels 790 euros, i de més de 800 euros en el cas de l’Eixample Sud, on es farà el desvolupament, que a més és considerada zona de mercat tensionat, el preu del lloguer oscil·larà entre els 289 i els 540 en funció de les característiques de l’habitatge, amb descomptes per a persones grans i joves d’acord amb els criteris d’Habitatge de Protecció Oficial.

Les vivendes del projecte estan pensades amb criteris d’eficiència energètica, ventilació creuada i optimització de l’assolellament directe. Foto: Cedida COV.

El projecte, signat el 2020, ha comptat amb el suport de l’Ajuntament del Prat pel dret a superfície a 75 anys del sòl on es construirà l’edifici. També amb el de l’Agència d’Habitatge de Catalunya i el Departament de Territori per al finançament, ja que està en part subvencionat parcialment amb fons Next Generation. L’ajut ha estat clau pel fet que ha augmentat de cost des de 2020 a causa de la inflació i de canvis de normativa.

L’acte de la primera pedra ha comptat amb la presència de la consellera de territori Ester Capella, que ha parlat del projecte com un “exemple de bona pràctica i de la necessitat de col·laboració entre administracions i agents del sector privat amb valors socials”, i de importància de “posar Catalunya en els nivells d’habitatge social equivalents als de la mitjana europea”. “Una persona sense una llar digna difícilment pot tenir una vida digna”, ha afegit.

L’alcalde del Prat, per la seva banda, ha agraït la tasca de la COV, una cooperativa històrica de les persones que arribaven als anys 60 del segle XX a les zones industrials de l’entorn de Barcelona. Ha explicat que el projecte és una promoció de “lloguer assequible, estable, cooperatiu i sostenible”. Antonio Pedrero, president de la COV ha destacat l’esforç necessari per tirar endavant el projecte, i com “formem part de la història del Prat”.

Cooperativa Obrera de Vivienda fa 60 anys que va iniciar el primer projecte. Foto: Cedida COV.

Pel que fa a l’assignació, el 75% dels habitatges es preveu que es destinin a persones inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial, amb unes quotes específiques per a joves, persones grans o en situació de vulnerabilitat, o amb discapacitat i usuàries de la Fundació Rubricatus —d’inserció de persones amb discapacitat i amb qui s’ha signat un conveni per l’ús dels locals de la planta baixa—. El 25% restant es reserven per a persones sòcies de la cooperativa, fills o néts.

L’objectiu final del Prat és doblar el nombre actual d’habitatge assequible d’aquí a pocs anys gràcies a dos altres projectes. Una UTE formada per Benestar Social i la Fundació Hàbitat 3 desenvoluparà una altra de les promocions, que es començarà a construir l’estiu de 2024, i Prat Espais, l’empresa municipal d’habitatge, gestionarà una altra de les promocions. Els projectes han rebut 10 milions d’euros provinents de Next Generation, que cobreixen aproximadament un 20% del cost total.