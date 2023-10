S’inaugura La Xicoira, el segon habitatge cooperatiu del Baix Llobregat i el més gran fora de la ciutat de Barcelona

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha assistit a l’acte d’entrega de les claus de l’edifici de La Xicoira, el segon habitatge cooperatiu en cessió d’ús del Baix Llobregat, a Olesa de Montserrat, sent la primera visita del president del Govern en la presentació d’un projecte d’aquestes característiques. La cooperativa d’habitatge Sostre Cívic ha gestionat la rehabilitació de l’edifici, que havia estat en desús des de l’esclat de la bombolla immobiliària el 2008, i que s’ha qualificat com Habitatge de Protecció Oficial (HPO).

La Xicoira, composada per 25 habitatges d’entre 42 i 75 m² equipats i espais col·lectius, s’ha rehabilitat aplicant criteris d’accessibilitat i eficiència energètica, gràcies a Sostre Cívic. L’habitatge s’ha qualificat com Habitatge de Protecció Oficial (HPO) i acollirà a persones menors de 35 i majors de 65 anys sol·licitants de pisos de protecció oficial empadronades al municipi.

Gala Sanz té 32 anys i és una de les inquilines que, juntament amb en Sergi, la seva parella, i la seva criatura de 3 anys, viuran en un d’aquests habitatges. Es van associar a Sostre Cívic fa aproximadament dos anys i, des de l’octubre del 2022, han treballat plegades amb l’entitat en la definició de La Xicoira. «Una de les coses que més valorem és la possibilitat de posar damunt la taula les necessitats vitals concretes de cada persona o grup. Al principi sents que és tot molt teòric però, poc a poc, vam veure que era un projecte molt sòlid i que les persones que hi havia darrera eren tècniques molt professionals», ha explicat Sanz.

L’edifici compta amb diverses zones d’ús comunitari i, concretament, una d’elles serà una sala amb accés obert al carrer en cessió d’ús tant per la comunitat de veïns com altres entitats externes al projecte. Sanz ha destacat que «un els eixos principals del projecte fa referència a la integració amb la comunitat, centrat en la transformació social i vinculat a la manera en com ens volem relacionar amb el món».

Foto: Sostre Cívic.

La visita de Pere Aragonès, president de la Generalitat de Catalunya, ha estat la primera visita en representació presidencial del Govern en un projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. “La Xicoira, serà un exemple més d’una nova manera no només d’entendre l’habitatge, sinó d’entendre la societat, on volem recuperar espais de vida col·lectiva per la gent sense que ens ho marqui el mercat sempre”, ha intervingut Aragonès. El projecte ha estat finançat per l’Institut Català de les Finances, l’Agència Catalana de l’Habitatge i ha rebut el suport de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

Segons Guillem Llorens, de l’Associació per l’Economia Social de Catalunya, qui va ser present en la inauguració, “aquesta és una bona mostra de com els serveis públics es poden gestionar de moltes maneres diferents. El cooperativisme és un exemple de gestió pública i comunitària que podem extrapolar a tot el país”.

Cooperativa Sostre Cívic