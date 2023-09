Sostre Cívic i el Sindicat de Llogateres s’uneixen en defensa pel dret a l’habitatge digne i assequible

Sostre Cívic i el Sindicat de Llogateres han arribat recentment a un acord que regula per conveni la seva col·laboració per defensar el dret a l’habitatge. Es tracta d’una unió pionera, sent el primer acord formal entre una entitat del moviment pel dret a l'habitatge i una cooperativa d'habitatges en cessió d'ús.

L’acord suposa una sèrie de beneficis mutus pels membres de les entitats. D’una banda, les persones associades a Sostre Cívic es converteixen en afiliades-col·laboradores del Sindicat de Llogateres, amb avantatges que inclouen assessorament legal gratuït i quotes reduïdes per a les afiliades. Al mateix temps, el Sindicat passa a ser soci col·laborador de la cooperativa, fent que els seus afiliats passin a tenir preferència en la inscripció als projectes d'habitatge cooperatiu de Sostre Cívic.

Mitjançant la col·laboració, les dues organitzacions es comprometen a compartir informació entre les seves bases socials i a explorar la possibilitat de cooperativitzar edificis d'arrendataris en lluita. Això ja s'ha fet amb èxit a països com Suècia i Dinamarca, i ha significat un augment significatiu del nombre total d'habitatges cooperatius en el mercat.

El conveni també estableix altres sinergies entre les dues entitats, com el dret del Sindicat a participar activament en les activitats de Sostre Cívic, contribuir econòmicament a la seva sostenibilitat i influir en els seus òrgans de govern. Per la seva banda, la cooperativa s’ha compromès a promoure l’afiliació dels seus membres al Sindicat.

El dijous 28 de setembre les dues organitzacions presentaran l’acord en un acte a l'Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona. A més, un cop explicat l’acord, prendrà la paraula Lorenzo Vidal, investigador en polítiques públiques de la UNED i expert en cooperativisme d'habitatge, que introduirà un debat sobre els models de cooperativisme i les sinergies entre moviments socials.