La segona tardor ecosocial del Vallès Oriental es posa en marxa

La segona Tardor Ecosocial, que aglutina fires d’economia social i solidària (ESS) de diversos municipis del Vallès Oriental, ja està en marxa. Tot plegat, coorganitzat per administracions i entitats locals, i per l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental.

Aquest any el tret de sortida s’ha fet a Cardedeu, als jardinets de Lluís Companys, a diferència de la primera edició que va ser a Granollers. Tots dos municipis organitzen fires d’economia social durant les pròximes setmanes, així com Montornès del Vallès.

Per part de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental, la coordinadora Montse Lamata explicava que aplegar les tres fires “és el resultat d’aquest treball en xarxa que l’Ateneu ha realitzat al llarg d’aquests sis anys amb les administracions locals”. Per a Lamata, les “fires són un element molt important per mostrar a la ciutadania el que significa i el que implica l’ESS. L’ESS necessita crear un relat col·lectiu i que d’aquí passem a realitats tangibles, que ens l’ofereixen les fires, un espai amb un caire ludicofestiu, en el qual podem parlar de les temàtiques de l’ESS com les cures, la cultura, la mobilitat sostenible o l’agroalimentació”.

D’altra banda, la coordinadora de l’Ateneu també refermava: “Volem tenir presència a tota la comarca. Ja som a vuit municipis del Vallès Oriental a través dels PuntsCoop i animem a totes les administracions locals a col·laborar amb l’Ateneu Cooperatiu”.

LA FIRA ECOSOCIAL DE CARDEDEU

El primer esdeveniment de la Tardor Ecosocial serà el cap de setmana del 6 i 7 d’octubre amb la Fira Ecosocial de Cardedeu. En aquest sentit, l’alcalde, Josep Quesada, qui feia el discurs de benvinguda de la presentació, ha destacat que “Cardedeu fa molt temps que treballem en temes d’economia social i solidària, tenim tres projectes molt interessants com La Fresca, la Fundació Viver de Bell-lloc i Tres Terres, i l’equip de govern actual volem potenciar l’ESS”.

Per la seva banda, el regidor de Desenvolupament Local, Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Cardedeu, Víctor Serrano, ha remarcat que la fira cardedeuenca, que celebra la seva sisena edició, ja està “consolidada” i compta “amb un ampli ventall activitats”. Podeu consultar tots els detalls en aquest portal web.

BAIX MONTSENY ANY 2040

L’endemà de cloure la fira de Cardedeu, La Cortera Associació de Consum Responsable organitzarà a Santa Maria de Palautordera una activitat que també està emmarcada en la Tardor Ecosocial. Es tracta de Baix Montseny any 2040, que tindrà lloc a les 17 h a la sala cultural La Quadra. És la segona part del taller participatiu per a la construcció d’escenaris de futur per dur a terme una Transició Ecosocial, un espai per avançar en l’estratègia i en l’articulació entre projectes i moviments, per crear un missatge polític d’unitat i força i per avançar cap a una transició amb justícia social i democràtica econòmica. Tot plegat, sota el paraigua del cicle Futurs impossibles.

LA FESS GRANOLLERS

El 4 de novembre, la plaça Maluquer i Salvador serà l’escenari de la sisena Fira d’Economia Social i Solidària de Granollers, que per tercer any seguit compta amb el suport de l’Ajuntament de Granollers i de la Diputació de Barcelona. En aquesta ocasió, la fira durà el nom d’Estimem el territori, defensem un Vallès per viure-hi.

La regidora d’Ocupació, Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de Granollers, Cinta Aixendri, ha avançat que ja hi ha 16 projectes confirmats que muntaran paradeta a la fira granollerina, i que s’hi faran “xerrades, activitats lúdiques i un dinar familiar”, que tot plegat es donarà a conèixer al detall en les pròximes setmanes.

L’objectiu de l’Ajuntament granollerí respecte a les fires és “continuar impulsant i donant suport a aquestes iniciatives d’ESS i que aconsegueixin arrelar i que creixin al territori, perquè són necessàries”, segons Aixendri, qui també ha remarcatque “les fires són una manera d’arribar a la ciutadania perquè vagin coneixent aquesta feina”.

LA FIRA D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA DE MONTORNÈS

La darrera fira de la Tardor Ecosocial tornarà a ser la de Montornès del Vallès –durant el novembre però encara sense les dates confirmades– i que un any més ha centrat l’esdeveniment en una temàtica concreta: les comunitats energètiques. En el cas montornesenc, no es tracta d’un espai de parades i mostres, sinó unes jornades adreçades a col·lectius concrets.

La primera acció serà un dimecres al matí, adreçada al consell d’empreses, on aproparan l’experiència de Rubí Brilla, “una comunitat energètica que ha vinculat empresa amb el consum i amb la ciutadania”, segons Delgado. L’altra acció, adreçada a un públic més general, serà compartir les experiències de la comunitat energètica de Caldes i de Santa Perpètua de Mogoda.