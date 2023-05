L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental reactiva els PuntsCoop en vuit municipis de la comarca

L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental recupera aquesta primavera els PuntsCoop, espais físics d’assessorament en economia social i cooperativisme, amb l’objectiu d’estendre’s arreu de la comarca.

Els PuntsCoop ofereixen acompanyament a mida per a aquelles persones que vulguin crear el seu projecte cooperatiu o millorar la seva viabilitat. L’objectiu de la seva reobertura és descentralitzar la presencialitat al territori, ja que el Vallès Oriental “és una comarca dividida en subterritoris i costa mobilitzar la gent d'un lloc a l'altre”, con han afirmat des de l’equip tècnic de l’Ateneu, en declaracions a Jornal.cat.

Des de l’Ateneu remarquen la importància dels punts per fer una atenció més presencial i individualitzada, però sense que això “vagi en detriment del fet que necessitem un espai central i visible a Granollers que faci de pol cooperatiu i que sigui el punt de referència”, con han comentat des de l’equip tècnic.

Les subseus estaran ubicades a Caldes de Montbui (Coop70), Cardedeu (La Fresca), Granollers (Can Muntanyola), la Garriga (Can Raspall), Mollet del Vallès (Casal Cultural), Montornès del Vallès (Centre Juvenil Sputnik), Sant Celoni (La Clau) i la Vall del Tenes (El Kaliu, de Lliçà de Vall).

De cara al futur, des de l’Ateneu no es tanquen a l’obertura de nous punts cooperatius, ja que “qualsevol lloc pot ser un PuntCoop, sempre hi ha la predisposició a obrir-ne més i a buscar sinergies amb el territori”, com han afirmat des de l’equip tècnic.

L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental és un dispositiu territorial que promou els principis de l’economia social i solidària a través de la dinamització, difusió i treball en xarxa entre els agents públics i privats. Forma part de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, estesa arreu de Catalunya amb un total de catorze dispositius que busquen promoure l’economia social com una forma de generar activitat econòmica.