L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental presenta la revista sobre agroecologia ‘MiradESS' per incentivar la petita pagesia a intercooperar

L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental ha impulsat la revista ‘MiradESS sobre l’agroecologia al Vallès Oriental’, que consta d'una desena d'articles i pretén visibilitzar iniciatives agroecològiques existents a la comarca i les seves bones pràctiques, encaminades a enfortir la sostenibilitat econòmica. També aprofiten per divulgar i reivindicar els valors de l’Agroecologia, la Sobirania Alimentària i l’Economia Solidària sota un marc compartit. L’acte de presentació va tenir lloc dimecres passat a la seu del Consorci de l’Espai Rural de Gallecs a Mollet del Vallès, on tot seguit es va celebrar la Trobada de la pagesia del Vallesme.

“La part més significativa i vistosa de la revista és el mapa de productores i elaboradores agroecològiques (una vuitantena) i de grups i cooperatives de consum (una dotzena)”, segons va definir el tècnic de l’Ateneu Cooperatiu Marc Fernàndez. A MiradESS s’hi pot trobar un recull de recursos per a projectes agroecològics, que inclou programes de suport impulsats tant per l’administració pública com per xarxes cooperatives o comunitàries, i un recull de fires d’agroecologia del Vallès Oriental.

Amb aquesta publicació, es busca entendre com l’Ateneu Cooperatiu pot ser una eina útil al servei d’aquestes iniciatives, i la resposta es troba en la intercooperació. “La petita pagesia cada cop necessita crear més xarxes de suport per poder fer salts d'escala, per atendre comandes de clients més grans i per posar en comú la seva feina per poder ser més eficients i estalviar costos de producció, de comercialització i de distribució”, ha explicat l’Anna Sánchez, tècnica de l’Ateneu Cooperatiu. Sánchez també apuntava que hi ha una indústria creixent de producte ecològic, però que “no és de proximitat, sinó que ve de molt lluny, i no sempre respecta la dignitat de la feina de pagès a un preu just”. La fórmula que les petites productores hi puguin competir, segons l’Ateneu Cooperatiu, és la unió d’esforços.

L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental forma part d’un projecte més global, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, format per catorze ateneus i més de 360 entitats públiques i privades amb gran experiència que, de manera coordinada, actuen per fomentar i enfortir l’Economia Social i Solidària arreu del territori.