Els països de la UE ajornen fins el 2027 l'entrada en vigor de la normativa Euro 7 sobre emissions dels cotxes

Els països de la Unió Europea han acordat ajornar dos anys l'entrada en vigor de la normativa Euro 7, el nou conjunt de normes sobre les emissions dels cotxes i que té com a objectiu final aconseguir que tots els vehicles que es venguin a la UE siguin zero contaminants l'any 2035. En el cas dels turismes, els socis comunitaris han convingut traslladar l'entrada en vigor del reglament del 2025 -proposta inicial- al 2027, mentre que en el cas dels vehicles pesants passarà del 2027 al 2029. Per altra banda, els límits màxims d'emissions en l'Euro 7 per a automòbils lleugers -els més nombrosos- seran els mateixos que en l'Euro 6. En el cas dels vehicles pesants, en canvi, s'estableixen límits d'emissions més exigents.

Més enllà de fixar nous límits, la posició dels vint-i-set inclou algunes novetats. Per una banda, introdueix límits per a les emissions no relacionades amb l'escapament, com per exemple les emissions derivades de partícules de frens o la taxa d'abrasió dels pneumàtics. També han proposat nous requisits mínims de rendiment per a la durada de les bateries dels cotxes elèctrics i han imposat requisits més estrictes sobre la vida útil del vehicle.

A part, la posició també conté una disposició especial sobre els autobusos urbans per garantir que es garanteix l'objectiu de zero emissions per al 2030.

Segons ha defensat la presidència espanyola del Consell de la UE en un comunicat, la posició dels estats estableix "un equilibri adequat entre requisits estrictes en matèria d'emissió de vehicles i esforços addicionals per a la indústria, en un moment en què els fabricants d'automòbils estan en plena transformació cap a la producció d'automòbils de zero emissions". "Arribem a un equilibri entre els costos d'inversió de les marques fabricants i millorem els beneficis ambientals derivats de la regulació", afegeix.

No obstant això, la posició del Consell de la UE rebaixa les pretensions inicials de la Comissió Europea, que apostava per una implementació més accelerada de l'Euro 7.

Amb l'anunci d'aquest dilluns, el Consell ja disposa ara d'un mandat per iniciar les negociacions sobre el reglament amb el Parlament Europeu, que encara ha d'adoptar la seva posició.

Aquest ajornament queda lluny del que reivindicava l’últim informe de síntesi del Grup Intergovernamental d'Experts en Canvi Climàtic de les Nacions Unides (ONU) emès el març de 2023, “el canvi climàtic és una amenaça pel benestar humà i la salut del planeta i la finestra d’oportunitat que té la humanitat per assegurar-se un futur habitable i sostenible per a tothom es tanca ràpidament”. En aquest sentit, per liderar aquests canvis, l’economia social i solidària (ESS) hi juga un paper decisiu. Per a Ruben Suriñach, co-coordinador del projecte Fòrum per la Transició ecosocial impulsat per la XES, “aquesta transició no és una opció, sinó que és un procés inevitable, ja que la reducció en la disponibilitat d’energia i materials i els efectes del canvi climàtic ens obliguen a decréixer i haver de construir societats menys consumidores de recursos energètics i materials i més localitzades i resilients”. Aquesta i altres reflexions es recullen al monogràfic sobre Transició Ecosocial, publicat a Jornal.cat.

Precisament, el passat 6 de juliol, va néixer l’Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial, un front comú de moviments, col·lectius, organitzacions i persones que compartim l’ambició i el desig d’empènyer una transició ecològica justa, democràtica i ecofeminista.