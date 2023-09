Foodcoop BCN rep el premi a la millor iniciativa responsable dels Premis a la Responsabilitat Gastronòmica 2023

Foodcoop BCN, el primer supermercat cooperatiu i participatiu de Barcelona, ha estat premiat en la categoria de 'Millor iniciativa responsable' dels Premis a la Responsabilitat Gastronòmica. L'acte d'entrega dels guardons, impulsats per Slow Food Barcelona, té lloc aquest divendres 22 de setembre al parc de la Ciutadella, dins el marc de la fira Terra i Gust.

El jurat ha destacat que Foodcoop BCN neix amb l'objectiu d'apropar a les persones els productes bons i sostenibles, escollits amb criteris ecològics, de proximitat, de temporada i amb reducció d'envasos. També ha valorat que treballa intentant fer un salt d'escala que ajudi a transformar el model de consum actual, adoptant un sistema híbrid que vol oferir a les famílies l'eficiència logística de la gran distribució amb el control i la confiança en productes de les cooperatives de consum.

Un altre dels motius que ha exposat el jurat és que el projecte és un model de supermercat molt diferent, ja que aposta per un consum sostenible i conscient, per ser un espai de trobada per al veïnat i per donar veu a totes les sòcies, que poden participar activament en la presa de decisions.

Pel que fa als inicis de FoodCoop BCN, aquests es remunten a l’any 2019, quan va néixer la cooperativa integral, de consum i serveis, Supermercat Cooperatiu i Participatiu de Barcelona. A partir d’aquí, des de la cooperativa van anar treballant per obrir el supermercat amb una captació de sòcies, una campanya de finançament i una campanya de títols participatius.

Finalment, després del llarg procés d’evolució van poder obrir el supermercat el 2022. Ara, un any més tard, han estat guardonats en els Premis a la Responsabilitat Gastronòmica i pretenen continuar evolucionant com a projecte.