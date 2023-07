La unió de productors, cooperatives, grups de consum i botigues, clau per a la transició alimentària

L’aposta per un canvi de mode alimentari que minimitzi els impactes ambientals i fomenti la cura dels ecosistemes comença amb la pagesia però acaba amb el consum quotidià de cada persona. El canvi de paradigma és, en part, responsabilitat dels consumidors. Sota aquest prisma, la comunalitat urbana de Sant Cugat, la Transformadora, ha tancat el cicle de jornades Collserola transforma unint productors, cooperatives, grups de consum i botigues a una trobada a la seu del grup de consum el Cabàs per analitzar els reptes d’aquesta transformació.

Montse Valderrama, de l’entitat amfitriona, ha destacat que la millor forma de presentar l’aposta agroecològica i d’un consum més respectuós és des dels valors positius. No es tracta de dir que un producte és més car a un grup de consum sinó d’explicar que en aquests espais els productors poden fixar un preu just sense caure en els xantatges dels grans supermercats. En aquest sentit, el vincle entre la pagesia i els grups de consum és essencial, però també d’altres iniciatives que aposten per aquest model, com algunes botigues que tenen producte agroecològic. Hores d’ara al Cabàs participen prop de 90 famílies.

La Civada és l’altre grup de consum de Sant Cugat, amb seu a Cal Temerari on hi participen una seixantena de famílies. Es diferencien dels supermercats, on està de moda vendre productes sota l’etiqueta d’ecològic, tot dient que ells miren l’origen del producte, la distància recorreguda, les condicions laborals... Aquest grup de consum, explica Elena Albereda, va néixer per la voluntat de consumir ecològic sense que això suposés accedir a productes inassequibles. El repte en l’actualitat és el relleu generacional i afavorir la participació.

La trobada s’ha celebrat a la seu del grup de consum el Cabàs, al carrer Rosselló de Sant Cugat del Vallès | Jordi Pascual, elCugatenc

Una mirada similar aporta Erik Hobbelink, del grup de consum de Can Pujades, nascut el 2010 sota la premissa que consumir és un acte polític. La seva aposta és que els productes que consumeixin siguin de productors de l’entorn, preferiblement de Collserola. És una mirada eminentment ecologista no només per reduir l’impacte del transport sinó també perquè amb la pagesia local es pot afavorir un model de mosaic agroforestal que reforci els ecosistemes del massís i redueixi el risc de patir grans incendis.

Més enllà dels grups de consum, la Transformadora ha visibilitzat el comerç local convidant Josep Arnau, del Super Natural, una botiga amb més de 30 anys d’història al centre de la ciutat. Nascuda amb la voluntat d’afavorir el consum ecològic abans que aquest creixés com a estratègia de màrqueting, el petit supermercat local està agrupat a la xarxa Bioconsum, amb prop d’una setantena de botigues, la majoria de les quals als Països Catalans.

Arnau marca el repte d’adaptar-se als nous hàbits de consum. El creixement del veganisme, adverteix, no necessàriament està acompanyat d’una mirada ecològica i molts consumidors només substitueixen la carn per altres productes d’origen vegetal sense tenir en compte el seu impacte o retorn social i ambiental. “Hi ha noves generacions que volen croquetes amb gust a pop sense preocupar-se que sigui proper i ecològic, només que sigui barat”, reflexiona, tot dient que cal sensibilització perquè el consum vegà sigui respectuós amb el medi ambient tal com ho és en el seu origen i essència.