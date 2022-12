Quatre cooperatives de Sant Cugat presenten una Comunalitat Urbana que posa l’accent en l’agroecologia a Collserola

El projecte neix fruit de la intercooperació amb el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat i el finançament de la convocatòria de Comunalitats Urbanes impulsada per la Generalitat de Catalunya.

La Cooperativa Taller Jeroni de Moragas, Doble Via Cooperativa, la Rural de Collserola i la cooperativa de comunicació social La Sembra, amb el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat i de la Generalitat de Catalunya, han presentat la Comunalitat Urbana de Sant Cugat.

El projecte neix amb la vocació d’enfortir la xarxa comunitària local i treballar per impulsar béns comuns i nous projectes d’ajuda mútua. D’aquesta manera, es treballarà per generar aliances entre el moviment veïnal i associatiu, el teixit cooperatiu, el petit comerç, projectes autoorganitzats i les xarxes de suport mutu.

Cristina Monteagudo, gerent del Taller Jeroni de Moragas ha destacat que “volem caminar i empènyer a les entitats de l’economia social i solidària. Volem créixer i ser referents de canvi i transformació”. I Alfred March, soci i gerent de La Rural de Collserola, ha afegit que “la Transformadora neix per donar resposta a la necessitat de tenir espais compartits que ajudin a projectes que comencen o donar sortida a d’altres que ha estan en marxa”.

A més, l’acte de presentació de la Comunalitat Urbana de Sant Cugat celebrat, aquest dijous 22 de desembre al nou local de la Transformadora, ha comptat amb la participació del director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives del govern de la Generalitat, Josep Vidal, que ha titllat el projecte de “gran repte” i ha destacat la importància que el teixit associatiu i les administracions públiques impulsin aquest tipus d’iniciatives.

Per la seva banda, la tinenta d’alcaldia de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Cugat, Elena Vila, ha celebrat iniciatives com la Comunalitat de Sant Cugat ja que “tenim una gran oportunitat de canviar la mirada de l’economia; ha de canviar l’impacte que té en la societat, no tenim una altra sortida”. En la mateixa línia el tinent d’alcaldia de Drets Socials, Marco Simarro, ha destacat que “aquest és un projecte potent que genera nexes i enxarxa les activitats existents a la ciutat i genera llocs de feina dignes i de qualitat”.

En aquest sentit, el primer projecte que impulsa és la Tranformadora de Collserola serà un espai d’intercanvi, transformació i distribució sostenible que comptarà amb un obrador, un centre de logística i un servei de repartiment amb vehicles elèctrics. L'activitat engegarà al nou local del Camí de Calders, 6B de Sant Cugat del Vallès, un espai de més de 250 metres quadrats. Això permetrà que la localitat avanci en el consum agroecològic de proximitat, la distribució sostenible i la ocupació de persones en risc d'exclusió.

La Transformadora de Sant Cugat compta amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat, en el marc de la convocatòria per la creació de Comunalitats Urbanes que ha impulsat la Generalitat de Catalunya.