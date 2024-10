Mercat Social de les Illes Balears presenta una guia d’intercooperació

Mercat Social de les Illes Balears ha presentat una guia d’intercooperació perquè les iniciatives amb els valors d’economia social i solidària es reforcin mútuament i omplin els buits que té el moviment de forma col·lectiva. El document presenta exemples reals a Mallorca i fa una proposta metodològica per crear sistemes d’intercooperació a través de tallers, passant per diverses fases.

Aquesta guia permet als projectes de l’economia social i solidària, formin part o no de Mercat Social, contribuir a altres iniciatives que comparteixen els mateixos valors. Com explica el president de Mercat Social, Jordi López, en declaracions a Jornal.cat, des de l’entitat consideren que “la intercooperació és una estratègia de consolidació empresarial basada en la cooperació, que és especialment útil per a entitats que comparteixen valors de l'economia social i solidària i que actuen en un espai territorial determinat, com en aquest cas seria l'illa de Mallorca”.

Amb aquest document, també pretenen que les diverses iniciatives detectin conjuntament on manquen serveis amb aquests valors. “Si conjuntament pensam que necessitem un determinat servei que en aquest moment no està cobert per una alternativa d'economia social i solidària, la millor forma de satisfer aquesta necessitat és treballar-la conjuntament”, afirma López.

Tot plegat forma part dels objectius fonamentals del Mercat Social, que és una entitat de segon nivell. Així ho exposa López: “el mercat social va néixer ara fa deu anys, el 2014, i des de sempre es van plantejar dos grans objectius, un cap a fora, és a dir, cap a l'exterior, que seria afavorir la visibilitat de les empreses i organitzacions d'economia social i solidària, facilitant l'accés als seus productes i serveis, i després, de cara a l'interior de l'economia social i solidària, promoure la intercooperació”.