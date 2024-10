L’Associació de Dones Africanes de Tarragona obre un espai comunitari per lluitar contra el racisme

Després de cinc anys de treball, l’Associació de Dones Africanes de Tarragona (ADAT) ha inaugurat el primer espai comunitari antiracista de Tarragona (Tarragonès), amb el suport de la comunalitat urbana Fòrum dels Barris. L’objectiu del projecte és aterrar la lluita contra el racisme com una pràctica comunitària i de cohesió social.

“A Tarragona hi ha una gran comunitat africana, ens trobem amb moltes barreres relacionades amb la inclusió, sobretot per la barrera lingüística i el racisme estructural,” destaca la presidenta de l’Associació de Dones Africanes de Tarragona, Mariana Thoube.

El centre, que acollirà una programació diària de formacions, trobades, cercles de dones i assessorament legal i psicològic, està situat als baixos del número 35 del carrer Reial i comptarà amb la participació i l’ocupació de la Xarxa Antiracista i l'Associació Indivisibles de Tarragona. Thoube assegura que “treballar al costat d'altres col·lectius que treballen per l’antiracisme ens ajuda a aprofundir en les realitats que travessem les comunitats migrants. Volem compartir recursos i aconseguir que la nostra pràctica sigui un exemple per a la resta d'entitats comunitàries”.

Durant aquesta primera etapa l’associació iniciarà les seves activitats amb el projecte ‘Dones africanes lliures de violència’, on més de 50 dones podran millorar les seves habilitats comunicatives i obtenir assessorament i acompanyament laboral, entre altres serveis. El projecte compta amb el suport del fons per a dones Calala i és finançat per la Unió Europea.

La inauguració del local ha aplegat dones d’arreu del continent africà. Foto: ADAT

El projecte ha rebut l’acompanyament de la Comunalitat Urbana de Tarragona

Fòrum dels Barris, la Comunalitat Urbana de Tarragona, ha donat suport al projecte des dels seus inicis mitjançant els seus serveis d’acompanyament. “Sense la Teulada no podríem ser el que som. Ens donen un gran suport i ens ensenyen a com podem tirar endavant soles,” remarca Thoube.

Les dones que formen part de les entitats impulsores participen del tercer itinerari formatiu que ha programat la Comunalitat Urbana. La formació està ideada per a augmentar les capacitats internes de les organitzacions, de tal manera que se'ls faciliti gestionar la comunicació, fer les tasques burocràtiques i administratives fins a presentar projectes a convocatòries públiques.