La xarxa d’Economia Solidària, Coòpolis i Espai ambiental presenten la ‘Guia per construir Futurs ImPOSSIBLES: L’ESS en Transició’

En el marc del projecte Futurs ImPOSSIBLES, una iniciativa que va nèixer amb l’objectiu de situar la Transició Ecosocial al centre de l’estratègia de l’Economia Social i Solidària Catalana, la xarxa d’Economia Solidària, Coòpolis i Espai ambiental presenten el fruit d’aquest propòsit amb la ‘Guia per construir Futurs ImPOSSIBLES: L’ESS en Transició’. L’escrit recull aprenentatges i exemples inspiradors i recursos per a fer que l’ESS sigui un actor central per a la Transició Ecosocial.



El contingut del document s’articula al voltant de 5 àmbits d’intervenció per entitats de l’ESS: