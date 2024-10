La cooperativa ferroviària European Sleeper truca a les portes de la Generalitat de Catalunya

El conseller delegat de la companyia neerlandesa European Sleeper, Elmen van Buuren, es va reunir el divendres 18 d’octubre amb membres de la Generalitat de Catalunya a Figueres, segons informava el diari Ara. En aquesta reunió, van Buuren sol·licitava el suport de l’administració catalana per a la implantació d’una línia de tren nocturn entre Barcelona i Amsterdam, un projecte que la companyia porta de cap des de fa anys i que, de moment, ha trobat més problemes burocràtics i de finançament dels previstos inicialment.

En aquest viatge, en què també es va reunir amb representants de l’empresa estatal Adif, van Buuren denunciava excessives traves i permisos per a la implantació d’aquesta línia, que inicialment s’havia de posar en marxa a finals d’aquest any, i que ara ja se n’ha retardat la posada en servei fins a 2026 o 2027. A més, segons el rotatiu català, també estan buscant nous inversors, la qual cosa podria ser una oportunitat per al món cooperatiu català.

Una alternativa per l’executiu català seria que l’empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya operi directament la línia. De fet, un dels projectes estratègics de l’operadora ferroviària catalana ja és des de fa temps la implantació de línies transfrontereres entre Catalunya i Occitània, per a la qual cosa ha rebut el suport de la Comissió Europea.

European Sleeper ja té en funcionament una línia nocturna entre Amsterdam i Praga via Berlín i està a punt d’inaugurar-ne una altra entre Amsterdam i Venècia via Munic. Es tracta de la primera incursió d’una cooperativa en un sector especialment competitiu com ho és el de les empreses ferroviàries europees, dominat per grans monopolis estatals, i que lentament es va obrint a la liberalització i a la competència. És una cooperativa que va ser fundada el 2021 després de rebre finançament a través de la venda d’accions a més de 350 petits inversors de diversos països d’Europa.