Creen una guia tècnica per reduir l'impacte mediambiental de les vies verdes i preservar la biodiversitat de l'entorn

Les vies verdes són cada vegada més freqüents a Catalunya. Malgrat que normalment s'associen al respecte al medi ambient i la biodiversitat dels entorns, la realitat és que no deixen de ser infraestructures de mobilitat i això fa que tinguin un impacte al territori on se situen. Per això, la Generalitat ha tirat endavant una guia tècnica que ha de servir per fixar uns criteris a l'hora de construir una via verda. El gerent del consorci que les gestiona a les comarques gironines, Àngel Planas, explica que aquesta guia els farà "la feina molt més fàcil" a l'hora d'entregar un projecten i sobretot serà important de cara a la gestió i manteniment posterior.

Planas ha reconegut que hi ha alguns traçats que actualment no compleixen amb el que fixa la guia, especialment per la seva antiguitat. A tall d'exemple ha explicat que les vies del carrilet 1 i 2 a les comarques gironines hi ha accions que caldria fer per adequar-les a les necessitats que marca la proposta d'Acció Climàtica.

Entre els criteris que determina, hi ha el d'evitar l'afectació als espais protegits i regulats per figures de gestió, per mantenir la integritat dels seus ecosistemes. Així mateix, en el cas de zones ambientalment sensibles, es recomana allunyar el camí dels trams en què la sensibilitat ambiental de l’entorn ho faci aconsellable, mantenint la connectivitat ecològica i les zones de refugi i tranquil·litat per a la fauna.

També s’aposta per aprofitar, sempre que sigui viable, aquells camins ja existents, evitant d’aquesta manera l’obertura de nous camins i la pertorbació d’hàbitats fins ara no freqüentats. En la mateixa línia es recomana minimitzar les afectacions a les lleres dels espais fluvials i respectar al màxim el cicle de l’aigua i la dinàmica natural dels rius.

La Garrotxa és una de les comarques amb més vies verdes i la major part dels seus usuaris són vianants | ACN, Gerard Vilà

Pel que fa als accessos d’entrada a aquestes vies, s'aconsella potenciar la ubicació de punts d’accés ben connectats amb transport públic i a peu i propers a poblacions i zones de serveis, a més de tenir en compte les zones boscoses i els marges dels rius.

D’altra banda, el director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilahur, ha explicat que la majoria d'usuaris de les vies verdes són vianants. A la zona volcànica de la Garrotxa, per exemple, el 86% ho són, mentre que només el 14% restant són ciclistes. Vilahur, a més, ha explicat que cada vegada més s'estan fent servir les vies verdes com a "element de mobilitat dels veïns del territori".

El director general ha reconegut que la guia ara mateix no és d'obligat compliment, si bé tenen la voluntat que ho sigui en un futur. "El que volem és que hi hagi una línia de treball perquè aquestes infraestructures amb aquesta visió ambiental, perquè creiem que és aquí on fem una transformació real de les polítiques ambientals", ha remarcat.

Finalment, Vilahur ha destacat la importància de les adequacions que es puguin fer en alguns traçats per tal d'ajustar-se al que marca la guia. "El que tenim clar és que la destrucció de la biodiversitat sempre surt car i, per tant, això ha de servir per millorar en l'impacte en el medi i en el benestar general de la societat", ha conclòs.