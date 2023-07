La Universitat d'Estiu del Cooperativisme s'acomiada amb més de 500 inscrits i la mirada posada en la segona edició l'any 2025

La Universitat d’Estiu del Cooperativisme (UESCOOP) acaba la primera edició, que ha tingut lloc del 5 al 7 de juliol a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona. Organitzada per la Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat), al llarg de tres jornades més de 500 assistents han reflexionat sobre el present del moviment cooperatiu i el seu paper en els reptes futurs en l’àmbit mediambiental, social i econòmic. En l’acte de tancament de la UESCOOP també s’ha celebrat la 7a edició dels Reconeixements CoopCat, uns guardons que posen en valor les millors pràctiques cooperativistes de l’any.

La UESCOOP ha reunit representants de tots els agents transformadors del cooperativisme —el món acadèmic i professional, l’administració pública i les entitats i empreses del moviment cooperatiu—. Prop d’un centenar de ponents han compartit la seva experiència i camp d’expertesa en les sessions, diàlegs i debats. En aquesta primera edició, la UESCOOP ha tingut una mirada local però també internacional, amb l’assistència de participants provinents de França, Escòcia, Itàlia, Dinamarca i Quebec. A més, des de l’organització destaquen la presència de mig centenar d’estudiants universitats que han participat activament en les sessions i s’han submergit en el món del cooperativisme per primera vegada.

Després de l’èxit de la primera edició, la UESCOOP ha anunciat que tindrà continuïtat i la segona edició se celebrarà d’aquí a dos anys, el 2025. D’aquesta manera, la Universitat d’Estiu del Cooperativisme es complementarà amb un altre espai de reflexió i debat del món cooperatiu que naixerà l’any vinent: el primer Congrés del Cooperativisme, coincidint amb el 125è aniversari de la primera assemblea del cooperativisme català. Les reflexions i continguts recollits a la Universitat i al Congrés marcaran les principals línies d’un pla de treball estratègic que es treballarà a cada nova edició.

La clausura de la UESCOOP ha comptat amb la setena edició dels Reconeixements CoopCat. Els guardons posen en valor la bona feina que fan les cooperatives, de qualsevol branca i àmbit territorial, mereixedores d’un reconeixement institucional per la seva contribució a la societat catalana, al cooperativisme i per saber traslladar els principis i valors cooperatius a la vida diària. Els premis compten amb tres categories: compromís amb el territori, compromís amb les persones i compromís amb la intercooperació.

La cooperativa La Granadella i Secció de Crèdit Sant Antoni Abad ha rebut el 7è Reconeixement CoopCat en la categoria compromís amb el territori per la seva aposta per preservar un patrimoni extraordinari d’oliveres centenàries de manera sostenible, per fer possible la coexistència de les activitats humanes i la biodiversitat; per articular i estructurar a través de la cooperativa la producció de socis de localitats veïnes, donant viabilitat a les explotacions, generant ocupació i revaloritzant el territori, a més de fomentar la innovació a través de l’aprofitament dels subproductes; i per donar valor afegit i dinamització al territori a través d’aliances que han permès la creació d’una àrea divulgativa de gran valor patrimonial i ambiental i basat en el turisme sostenible.

Per la seva banda, L’Escola Moragas ha rebut el guardó en la categoria compromís amb les persones per la seva tasca en la millora de la qualitat de vida de les persones amb necessitats educatives especials, construint identitats pròpies i partint dels interessos, motivacions i capacitats de cada alumne i per continuar innovant, després de 80 anys de dedicació.

En la categoria Compromís amb la intercooperació ha rebut el reconeixement l’entitat PerViure Cooperativa per la dedicació en l’acompanyament de processos d’habitatge col·lectiu, donant suport a entitats i governs locals per fer realitat projectes de cohabitatge i per aportar expertesa, experiència i innovació amb altres projectes cooperatius.

Sobre la Confederació de Cooperatives de Catalunya

La Confederació de Cooperatives de Catalunya agrupa, lidera i representa el cooperativisme a Catalunya i n’és l’òrgan màxim d’interlocució amb l’Administració. Cohesiona, difon i promou el model cooperatiu d’acord amb els principis cooperatius de l’Aliança Cooperativa Internacional. Actualment, la Coopcat compta amb 3.063 empreses cooperatives associades, 2,5 milions de persones sòcies (entre consumidores, treballadores i productores) i l’activitat de les entitats associades genera 40.884 llocs de treball.