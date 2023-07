Comença la primera Universitat d’Estiu del Cooperativisme amb prop de 400 persones inscrites

La Universitat d’Estiu del Cooperativisme (UESCOOP) reuneix per primera vegada el món acadèmic, professionals, l’administració pública i les entitats del moviment cooperatiu, organitzada per la Confederació de Cooperatives de Catalunya.

L’edifici històric de la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona acull l’acte, els dies 5, 6 i 7 de juliol. La primera edició compta amb prop d’un centenar de ponents de Catalunya, França, Escòcia, Itàlia, Dinamarca i Quebec.

En la sessió inaugural hi ha participat Guillem Llorens i Gragera, president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya; Josep Vidal i Fàbrega, secretari general d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; i el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia Olmos. Tots ells han celebrat la organització de la primera edició de la Universitat d’Estiu del Cooperativisme. Concretament, Josep Vidal, ha destacat la importància de posar “l’acadèmia al costat de la praxis i ajudar en l’acompanyament al perquè pugui deixar llegat”. En el seu torn, ha posat de manifest la feina feta durant el seu mandat al capdavant de la direcció general “entre totes, hem fet coses boniques que han tingut un impacte en l’entorn i que ha millorat la vida de les persones”. En aquest sentit, Llorens ha destacat que la UESC “és un esdeveniment que dona resposta a les necessitats detectades des del cooperativisme. Des de fa anys, hem demostrat la nostra tenacitat a contribuir en solucions innovadores, en fer front als desafiaments provocats per les diferents crisis existents”.

També durant la inauguració, s’ha realitzat un petit debat sobre la UESCOOP i el seus objectius amb Laia Bonastra, copresidenta de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya; Roser Hernàndez, subdirectora de la Direcció General d’Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives; Cristina Grau, presidenta de la secció de cooperatives i economia social de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona; Núria Rodríguez, vicedegana de Relacions Externes, Compromís Social i Estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.

Una de les reflexions dins de la sessió inaugural de la UESCOOP ha estat oferir el model del cooperativisme en els graus universitaris. Font: Berta Tiana, UESCOOP.

Per a Roser Hernández “era necessari crear un entorn social i espai de coneixement” en referència a l’esdeveniment. En aquesta línia, Núria Rodríguez ha destacat com la UESCOOP ha treballat conjuntament, “creant sinergies i que ens permet treballar intergeneracionalment”. Precisament, Laia Bonastra ha posat de manifest la necessitat d’oferir ensenyaments del model de cooperativisme en tots els graus universitaris de manera transversal i que ens permetrà, en els properes edicions, tenir la presència dels col·legis professionals.

Des de la Federació de Cooperatives de Treball s’ha anunciat el primer Congrés de Cooperatives de Catalunya de l’era moderna per l’any vinent, un esdeveniment que se celebrarà cada 3 anys.

Durant tres dies, la UESCOOP serà l’espai de pensament crític on encarar conjuntament els reptes -ambientals, socials i econòmics- que té el moviment cooperatiu els propers anys. La proposta d’aprenentatge és des del debat, el diàleg i la reflexió, on aprendre i dissenyar a través de la cooperació, la intervenció i la co-creació de línies de treball, propostes i accions per vehicular entre tots els actors. Un esdeveniment que marcarà les principals línies d’un pla de treball estratègic del cooperativisme al qual es donarà continuïtat durant tot l’any.

Concretament, el programa de la UESCOOP està format per 22 sessions teòriques d’aprenentatge de temàtiques com bioeconomia circular, sobirania tecnològica o consum, entre d’altres. També hi ha espai per la reflexió de quatre experiències a través de rutes pel territori on conèixer de primera mà els temes compartits en l’àmbit teòric i del pensament com a font d’inspiració i replicabilitat.

La UESCOOP està acompanyada de la UNI Petita per apropar el moviment cooperatiu als més menuts, infants d’entre 4 i 12 anys. Un espai per començar a aventurar-se en el cooperativisme amb activitats i tallers per viure i experimentar de primera mà com cooperar i conèixer els reptes de forma lúdica i educativa.