La 7a edició dels Reconeixements CoopCat distingirà fins a tres cooperatives del territori

Aquest dilluns 5 de juny tanca l’entrega de candidatures dels Reconeixements CoopCat 2023, que premien aquelles cooperatives que més contribueixen a la societat catalana i traslladen els valors de l’economia social i solidària a la vida diària. Entre el 12 i 23 de juny, el jurat emetrà el seu veredicte i el 7 de juliol es durà a terme l’acte de lliurament, en el marc de la Universitat d’Estiu del Cooperativisme (UESCOOP).

Els premis, convocats per la Confederació de Cooperatives de Catalunya, persegueixen l’objectiu de promoure el model d’empresa cooperativa i donen valor a aquelles entitats que promouen l’economia social. Per fer-ho, premiaran una cooperativa en cada una de les tres categories: compromís amb el territori, compromís amb les persones i compromís amb la intercooperació.

Els criteris d’avaluació estan directament relacionats amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides i tindran en compte diferents aspectes depenent de la categoria. Primerament, pel que fa al compromís amb el territori, es valorarà especialment que les entitats siguin responsables amb l’entorn i que fomentin la creació de mercat comunitari. En segon lloc, el compromís amb la intercooperació tindrà en compte les diferents associacions que estableixi la cooperativa. I, finalment, la categoria de compromís amb les persones es fixarà sobretot en les diferents condicions laborals de les persones treballadores de les entitats que s’hi presentin.

La sisena edició es va celebrar al Mercat de les Flors de Barcelona i va comptar amb la presència d’Enric Vinaixa, secretari d’Empresa i Treball | Confederació de Cooperatives de Catalunya

Hi poden participar aquelles empreses cooperatives que estiguin federades en les respectives federacions generals de cooperatives. Cada entitat només es pot presentar a una categoria i es prioritzarà aquelles que no hagin estat premiades en edicions anteriors.

El jurat estarà format per quatre persones, tal com s’estableix a les bases. Concretament, estarà compost per una persona del Consell Rector de CoopCat, una altra del moviment cooperatiu, una de l’àmbit universitari i una de la societat civil vinculada a processos de responsabilitat social i excel·lència empresarial.

A la passada edició es van atorgar fins a sis reconeixements. El de territori a Can Carner; el de compromís amb les persones a Ramaders del Baix Empordà i el d’intercooperació a TEB Verd. Els altres tres reconeixements van ser honorífics: el de la trajectòria, atorgat a Opcions; el de l’emancipació juvenil cooperativa a L’esguard, i el de promoció i foment del cooperativisme a la Fundació Roca Galès.

La Confederació de Cooperatives de Catalunya, fundada el 1984, agrupa les diferents federacions del territori i promou que les cooperatives sumin esforços per tal de millorar els resultats i seguir fomentant els seus valors.