Josep Vidal deixa la direcció general d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya per ocupar el càrrec de secretari general del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Vidal, diplomat en Ciències de l’Educació, ha estat al càrrec des de 2016 quan la consellera de Treball, Assumptes Socials i Famílies, Dolors Bassa, el va nomenar.

Segons la direcció general, “el 26% del total de cooperatives actives a Catalunya s’ha constituït en els darrers set anys com a conseqüència directa -asseguren- a l’impuls que han suposat les polítiques públiques i els programes desenvolupats, com ara els Ateneus cooperatius, els Projectes Singulars i les Comunalitats Urbanes”. En total, aquests tres programes han comptat amb un pressupost total de 128,5M €.

En aquests anys, les cooperatives catalanes han arrelat arreu del territori i s'han diversificat pel que fa a sectors d'activitat. Segons dades del Registre General de Cooperatives de Catalunya, si comparem el període 2009-2015 amb el període 2016-2022, les cooperatives inscrites han augmentat un 55% a Barcelona, un 70% a Girona i un 49% a Tarragona. Concretament, les cooperatives de persones consumidores i usuàries són, amb un 556% de creixement, les que més creixen seguides per les d’habitatge amb gairebé un 100%.

Un cop s’ha conegut la notícia, nombroses entitats, ateneus i cooperatives de referència han agraït la feina feta de Josep Vidal al capdavant de la direcció general.

Des de la copresidencia de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC), Guillem Llorens i Laia Bonastra, s’han mostrat sorpresos de la notícia ja que arriba “en un moment complex pels moviments importants als consistoris municipals que generen incerteses”. Tot i que en cap cas es tracta “d'un canvi de govern i les línies polítiques del Departament i la Secretaria entenem que es mantindran a grans trets”, asseguren. Per a la FCTC, es tanca una etapa d'evolució on s’ha materilitzat una manera diferent de política i afirmen que “treballarem per a que sigui un antecedent per a qualsevol dels futurs governs de la Generalitat”. “Tot és millorable, però sense dubte la situació del cooperativisme i de l'ESS és molt millor que abans del seu inici”, sentencien.

Moltes gràcies @josep_vidal per la teva aposta decidida per una Economia Social i Solidària diversa i transformadora. Ha suposat un salt endavant en les polítiques de suport i promoció de l'ESS



Molta sort i encerts amb la nova etapa a @accioclimaticahttps://t.co/l0v0U4fenn — Economia Solidària (@XES_cat) June 14, 2023

Des de l’Ajuntament de Barcelona, la notícia de la marxa de Josep Vidal també s’ha rebut amb sorpresa. Álvaro Porro, comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentaria, agraeix la feina feta de Vidal a la Direcció General i assegura que “ha jugat un paper molt important en aquest moment d’ebullició de l’ESS”. Tot i que, lamenta que aquest canvi coincideix amb el seu probable relleu com a comissionat de l’economia social a Barcelona ja que “genera incerteses en el moment en que hi ha projectes importants en marxa”. Tot i això, Porro es mostra optimista i confia que la Generalitat nomeni una persona responsable amb “una dinàmica continuista que segueixi el llegat de Vidal i permeti continuar treballant plegats”. “Aquestes polítiques que hem anat construint conjuntament, entre el sector, les entitats i les administracions públiques, tenen una inèrcia molt forta, més enllà de les persones”, sentencia.

També el tercer sector ha desitjat encerts al fins ara director general:

Molta sort i encerts en la teva nova etapa @josep_vidal i gràcies per tot el que has fet pel #TercerSectorSocial i l' #ESS. Una bona ocasió per continuar aquesta tasca a @accioclimatica ???????? — La Confederació Tercer Sector Social (@LaConfederacio) June 14, 2023

Josep Vidal, amb competència també al tercer sector, ha empès polítiques per garantir l’accés al mercat laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn de salut mental i impulsar la creació de projectes innovadors generadors d’ocupació sostenible. Concretament, el programa Ocell de Foc per a joves i, especialment, per aquells que pateixen malestar emocional o el programa Diversitat i Empresa per a la promoció de canvis organitzatius en pimes per tal que incorporin la perspectiva de la diversitat.