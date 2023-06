Abacus celebra el centenari de la col·lecció Bernat Metge digitalitzant més de 440 volums

La Casa dels Clàssics, institució cultural impulsada per Abacus, ha celebrat el centenari de la col·lecció Bernat Metge amb la digitalització de més de 440 clàssics publicats, en un acte celebrat, aquest mes de juny, al Palau de la Balmesiana de Barcelona. La iniciativa té l’objectiu de facilitar l’accés als continguts, però sense deixar de publicar en paper, per no allunyar-se de l’essència del projecte.

La celebració ha comptat amb la presència d’una part dels 400 subscriptors anuals de la cooperativa, a més de la participació de Raül Garrigasait, president de la Casa del Clàssics; Sira Abenoza, directora de l’entitat, i Francesc Guardans, president del patronat de la Fundació Institut Cambó i net de Francesc Cambó, fundador de la col·lecció.

Guardans ha destacat els tres grans pilars que han fet possible mantenir el projecte. Aquests són els socis i sòcies que n’han format part, l’equip de traducció i correcció i el mecenatge de la família, que en els darrers anys ha passat el relleu a la Casa dels Clàssics.

A més, com a anècdota, ha explicat la seva conversa amb el ChatGPT, que li ha reconegut la col·lecció Bernat Metge com a una iniciativa cultural de màxim nivell, comparable a d’altres de gran renom com Oxford, Teubner o Budé.

Francesc Guardans també va destacar especialment el paper del seu avi, Cambó, en enriquir la llengua catalana i crear “un llegat que seguirà viu durant molts anys més” | Casa dels Clàssics, Miquel Monfort

La col·lecció va ser creada el 1923, sota el patrocini de Francesc Cambó, amb la intenció de poder fer arribar les millors obres d’autors grecs i llatins a la cultura catalana. Des d’aleshores, s’ha establert com un dels projectes culturals històrics més rellevants de la cultura catalana, havent “traslladat al català alguns dels textos més valuosos de la humanitat”, en paraules de Garrigasait.

El projecte, des d’un inici, també va comptar amb la col·laboració de grans figures de la cultura del país, com Joan Estelrich, Carles Riba, Joaquim Balcells i Pompeu Fabra, entre d’altres. La col·lecció ha aconseguit mantenir-se en vida amb el pas dels anys, superant una guerra i dues dictadures.

La col·lecció va ser adquirida l’any 2017 per la cooperativa Som i, aleshores, es va fundar la Casa dels Clàssics per ajudar a difondre i fomentar les obres clàssiques que en formen part. A l’estiu de 2021, la iniciativa va passar a formar part d’Abacus, a partir de la fusió entre la cooperativa i Som.