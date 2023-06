S’instal·la al Priorat la primera cúpula immersiva amb consciència ecològica de Catalunya

La primera cúpula immersiva amb consciència ecològica del país s'ha instal·lat al castell de Falset, al Priorat, fins al diumenge 11 de juny. La iniciativa, impulsada per l’empresa reusenca Còdol Educació i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, pretén fomentar la reflexió sobre el futur del planeta a través de tres activitats immersives, que estan adreçades a infants, alumnat d’ESO i públic familiar.

Es tracta d’un projecte llargament gestat, concretament des de la pandèmia, que ha sorgit com a resposta a les diferents crisis sistèmiques existents, especialment la climàtica. Des de l’organització, assenyalen que la solució de totes aquestes crisis passa per un canvi profund en la condició humana, la qual intenten incentivar des de la cúpula, centrant-se en la relació amb el planeta.

L’estructura, feta per un equip de bioarquitectes de Girona i fabricada amb fusta i altres materials sostenibles, té forma geodèsica amb unes dimensions de deu metres de diàmetre per cinc d’alçària.

El projecte de consciència ecosocial consisteix en tres activitats diferents, enfocades per edats. Primerament, la proposta ‘SOH!m terra', adreçada a l’alumnat de primària, posa en valor la importància de cuidar l’entorn a través de llenguatges artístics. En segon lloc, trobem ‘La vida en jOH!c', enfocada a l’alumnat d’ESO que, a través de diferents ginys artístics, busca que els participants puguin canviar dinàmiques de sostenibilitat del seu dia a dia. Finalment, trobem l’experiència ‘L'art de la sOH!stenibilitat', una cocreació artística que convida al públic familiar a fomentar la reflexió a través de la música, la pintura i la coneixença del cos.

A l’activitat ‘sOH!m terra’ els infants pinten un mural per deixar rastre de les diferents dinàmiques corporals i moviments psicomotrius que realitzen | ACN, Ariadna Escoda

De moment, segons l’organització hi han passat més de 1.000 escolars de la comarca pels diferents indrets on s’ha instal·lat la cúpula, com Ulldemolins i Falset. Però, des de l’organització, afirmen que estan treballant per establir aliances amb altres organismes que permetin que el projecte es pugui ubicar a diferents punts de Catalunya, per tal d’arribar a un públic més ampli, degut a l’èxit d’aquesta iniciativa.

Còdol Educació és una empresa, ubicada a Reus i fundada el 1994, que treballa per apropar el patrimoni cultural d’una forma alternativa. Per fer-ho, utilitza recursos dinàmics i didàctics, donant-li molta importància al “cap, el cor i les mans” dels participants de les seves experiències.