Firhàbitat vol “capgirar el conte dels tres porquets” a través dels materials de construcció sostenible

La tercera edició de Firhàbitat, fira de la bioconstrucció i l’eficiència energètica, ha tingut lloc del 2 al 4 de juny a Avià, per tal de difondre les possibilitats que ofereix la bioconstrucció i convertir el Berguedà en un referent del sector. Aquest any, la fira posa l'accent en materials sostenibles com la palla o la fusta. "Volem capgirar el conte dels tres porquets", explica la seva directora, Rosa Prat.

L’esdeveniment ha presentat certes novetats respecte a les edicions anteriors, com l’augment del nombre de tallers, col·laboracions professionals, noves formacions i conferències i la presència de professorat i alumnat d’arreu d’Europa per ajudar a la internacionalització. Una altra novetat ha estat la divisió de les xerrades en cinc blocs temàtics: materials naturals, eficiència energètica, salut de l'hàbitat, sistemes constructius i habitatge sostenible.

La visita del món educatiu europeu té relació directa amb el projecte ‘HybridTim’, finançada pel programa Erasmus+, amb l’objectiu de formar estudiants i docents en l’àmbit de la construcció en fusta i donar a conèixer les diferents iniciatives que el promouen.

Una de les novetats de Firhàbitat d’aquest any és l’aposta per la palla com a alternativa als materials actuals. Sergi Calvo ha utilitzat aquest material per l’elaboració d‘una casa a Olvan (Berguedà) i assegura que “tot són avantatges”.

Calvo va prendre aquesta decisió per dos motius principals. El primer és la sensació que genera i en destaca “l’energia, tranquil·litat i harmonia que transmet”. I el segon motiu és l’econòmic. Tot i que, la palla i la fusta no s’escapen de l’escalada de preus, ni tampoc tenen un preu gaire diferent al del totxo, “el seu ús genera un gran estalvi pel que fa a l’eficiència energètica, gràcies a la facilitat per mantenir la temperatura”, assegura Sergi Calvo.

La tercera edició de Firhàbitat busca donar a conèixer casos com el del Sergi Calvo per tal de demostrar els beneficis d’aquest tipus de materials, que, a més, contribueixen a la millora de medi ambient, evitant deixar una empremta ecològica.