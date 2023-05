El Fons d'Inversió Social COMFIES ajuda a transformar iniciatives mercantils en economies transformadores, fent créixer la base del cooperativisme

COMFIES és el Fons d’Inversió Social i d’acompanyament de l’economia social i solidària (ESS) que vol donar suport, transformar i consolidar projectes. La beca, valorada en 7.200 euros, està destinada a projectes que vulguin passar a formar part de l’economia social i solidària. Convertint, així, les iniciatives mercantils i de l’economia formal cap a economies transformadores, fent créixer la base del cooperativisme.

El projecte té un termini de presentació de sol·licituds que finalitza el proper dimarts 23 de maig i està impulsat per l’Eixida Autogestió Coooperativa i Facto Cooperativa, amb la col·laboració de l’Economat, La Productora, Seira i el Tecnocampus. Aquestes entitats s’han unit per ajudar a transformar aquelles “empreses mercantilitzades que vulguin passar a formar part de l’economia social”, com ha afirmat Miriam Romero, membre i consultora econòmica de Facto, en declaracions a Jornal.cat.

El projecte té l’objectiu de facilitar la consolidació d’empreses basades en els valors del cooperativisme i l’ESS i que fomentin la creació de mercat social. Per fer-ho, posa a disposició aquesta beca d’assessorament per a temes econòmics, financers, fiscals, jurídics, laborals, estratègics, de màrqueting i de comunicació.

Per atorgar la beca, l’equip avaluador tindrà en compte la carta de motivació i el qüestionari econòmic, social i ambiental que presentin les empreses. En aquest sentit, són aptes totes les entitats amb seu legal a Catalunya, tot i que, es valorarà especialment que estiguin en alguna de les següents comarques: Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental.

De cara al futur, les entitats organitzadores preveuen seguir atorgant la beca tot i que “dependrà de l’èxit de la convocatòria actual, que de moment va força bé”, com ha comentat Romero.

Tant Facto Cooperativa com l’Eixida treballen en el dia a dia per consolidar i impulsar projectes que basin els valors en l’economia social i solidària. D’aquesta forma, a través de la beca volen generar una alternativa per a les empreses mercantilitzades que vulguin donar un canvi al seu projecte.